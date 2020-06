Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csak azok nem térhetnek vissza a társasághoz, akik önként távoznak.","shortLead":"Csak azok nem térhetnek vissza a társasághoz, akik önként távoznak.","id":"20200617_Tobb_ezer_munkahely_szuntethet_meg_az_Air_France","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f668b3bb-1084-4e52-8d36-5f66031e9832","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_Tobb_ezer_munkahely_szuntethet_meg_az_Air_France","timestamp":"2020. június. 17. 21:35","title":"Több ezer munkahelyet szüntethet meg az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős tárhelyszolgáltató.","shortLead":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős...","id":"20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c48ff-59f8-4bf7-a3f5-4b3e799c8c19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","timestamp":"2020. június. 17. 14:04","title":"Hasznos funkciót kapott a Dropbox: megmentheti vele az adatait, ha tönkremegy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedek Tibor az utolsó percig meg volt győződve arról, hogy fel fog épülni.","shortLead":"Benedek Tibor az utolsó percig meg volt győződve arról, hogy fel fog épülni.","id":"20200618_Kemeny_Denes_Benedek_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c7c071-d98b-4aa2-b874-511055d10ec6","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Kemeny_Denes_Benedek_Tibor","timestamp":"2020. június. 18. 20:24","title":"Kemény Dénes: „Ez nem az élet rendje”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ab8c8-255d-4ba5-9eea-84c8110265d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak két ország életszínvonala alacsonyabb a miénknél. Magyarországot már nemcsak az osztrákok, de a románok is alaposan lehagyják.","shortLead":"Csak két ország életszínvonala alacsonyabb a miénknél. Magyarországot már nemcsak az osztrákok, de a románok is...","id":"20200618_Eurostat_Magyarorszag_nem_tud_kitorni_a_legszegenyebb_orszagok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ab8c8-255d-4ba5-9eea-84c8110265d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfa1892-13b4-43dd-aef8-ac720f5f1844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Eurostat_Magyarorszag_nem_tud_kitorni_a_legszegenyebb_orszagok_kozul","timestamp":"2020. június. 18. 17:22","title":"Eurostat: Magyarország nem tud kitörni a legszegényebb országok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3203ddf8-ffad-480f-918c-c99a1fb87fc9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lámpással kell keresni az olyan világlapot, vagy magára valamit is adó hírportált, amely nem tudósít arról, hogy megint csak kokit/sallert kapott az Európai Bíróságtól Orbán Viktor, egy hónapon belül már másodszor. A jelentések unisono azt tartalmazzák, hogy a magyar kormány ezúttal is túllőt a célon a Soros és az általa pártfogolt civilek elleni hadjáratával.","shortLead":"Lámpással kell keresni az olyan világlapot, vagy magára valamit is adó hírportált, amely nem tudósít arról, hogy megint...","id":"20200619_Szinte_a_teljes_vilagsajto_beszamolt_a_civil_torveny_elkaszalasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3203ddf8-ffad-480f-918c-c99a1fb87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4decf8-0c4b-4f56-aaff-f05e6771e3b8","keywords":null,"link":"/360/20200619_Szinte_a_teljes_vilagsajto_beszamolt_a_civil_torveny_elkaszalasarol","timestamp":"2020. június. 19. 07:30","title":"A teljes világsajtó beszámolt a civil törvény elkaszálásáról, változást remélve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f89aae-4c92-46f8-8aa1-80dd97f65de6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet képviselője tiltakozott a Nápolyban tartott tömeges ünneplés miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet képviselője tiltakozott a Nápolyban tartott tömeges ünneplés miatt.","id":"20200619_who_koronavirus_napoli_juventus_olasz_kupa_unneples","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f89aae-4c92-46f8-8aa1-80dd97f65de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ef9cc-d0bc-422b-b54a-df11c2e7c29e","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_who_koronavirus_napoli_juventus_olasz_kupa_unneples","timestamp":"2020. június. 19. 05:29","title":"Gyalázatnak nevezte a WHO képviselője, ahogy a Napoli-drukkerek a kupagyőzelmet ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A szerző szerint van mitől aggódni az egészségügy újraindítása után is, mert a rendszer a leállás idején egy cseppet sem javult. Vélemény.","shortLead":"A szerző szerint van mitől aggódni az egészségügy újraindítása után is, mert a rendszer a leállás idején egy cseppet...","id":"202025_vigyazat_ujraindul_az_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6274aa03-01fc-4253-88e3-2f71a82fd99f","keywords":null,"link":"/360/202025_vigyazat_ujraindul_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 18. 13:00","title":"Balavány: Vigyázat, újraindul az egészségügy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány fejlesztővel már teszteli a Play áruház azon funkcióját, mellyel a felhasználók könnyebben vásárolhatnak meg egy fizetős appot, és rövid időre ingyenesen ki is próbálhatják azt.","shortLead":"A Google néhány fejlesztővel már teszteli a Play áruház azon funkcióját, mellyel a felhasználók könnyebben...","id":"20200618_google_play_aruhaz_elofizetes_feliratkozas_fizetos_alkalmazas_kiprobalasa_ingyen_probaidoszak_trial","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b8ee4f-9d53-47b9-b437-57fcf61f27f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_google_play_aruhaz_elofizetes_feliratkozas_fizetos_alkalmazas_kiprobalasa_ingyen_probaidoszak_trial","timestamp":"2020. június. 18. 18:03","title":"Bekerül egy új gomb a Play áruházba, a felhasználók és a fejlesztők is örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]