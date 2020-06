Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","shortLead":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","id":"20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ab0409-65f7-4b18-abd8-7459e5eed1e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","timestamp":"2020. június. 22. 07:19","title":"Javulnak a gazdaság kilátásai, optimistábban látják pénzügyi helyzetüket a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják autójukat, majd tömegközlekedéssel jussanak el a munkahelyükre.","shortLead":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják...","id":"20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde3881-10e4-443d-933e-a3ba72d3de60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","timestamp":"2020. június. 22. 09:03","title":"Olyan funkció kerülhet a Google Térképbe, amitől kevesebb autó lehet a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"Donáth Anna","category":"velemeny","description":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell: számon lehet kérni a jogállamiságot, és közvetlenül annak adjuk az EU-s pénzt, aki országot épít!","shortLead":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell...","id":"20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9290b168-9539-4228-86dc-30a0f55cf5ee","keywords":null,"link":"/velemeny/20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","timestamp":"2020. június. 22. 12:17","title":"Donáth Anna: Fideszmentesíthetők az uniós források","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk óriásiak. ","shortLead":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk...","id":"20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ea1e9-a643-4da9-9325-e7ecd3ab5aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","timestamp":"2020. június. 21. 09:32","title":"A hazai gyümölcstermés több mint fele elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere arról is beszélt, hogy szerinte legelőbb két hónap múlva állhat vissza az egészségügyben a járvány előtti működési rend.","shortLead":"Az Emmi minisztere arról is beszélt, hogy szerinte legelőbb két hónap múlva állhat vissza az egészségügyben a járvány...","id":"20200622_kasler_miniszteri_percek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a80a6a4-2ea2-4530-82a5-6051554e0153","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_kasler_miniszteri_percek","timestamp":"2020. június. 22. 12:42","title":"Kásler Miklós elmondta a véleményét a \"vasalódeszkás\" tanár ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0eeccc-b04b-4a20-9f84-f5805c5ceb0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkaptak egy kecskeméti tolvajt, aki a gyanú szerint üzeneteket hagyott a feltört üzletekben. A kedvenc helye egy kocsma volt, azt két hónap alatt négyszer törhette fel.","shortLead":"Elkaptak egy kecskeméti tolvajt, aki a gyanú szerint üzeneteket hagyott a feltört üzletekben. A kedvenc helye...","id":"20200622_kecskemet_betores_felirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0eeccc-b04b-4a20-9f84-f5805c5ceb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b23b96f-4d9d-4543-9c64-f82178c6e28c","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_kecskemet_betores_felirat","timestamp":"2020. június. 22. 12:22","title":"Üzent a betörő, miután kirámolta a kecskeméti üzletet: \"Csöves, hol a péz?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével eljátszott a gondolattal, hogyan történhetett az ötletelés. Így jutunk el néhány lépésben Scooby-Doo-tól, Kunhalmi Ágnesen keresztül a botrányt kirobbantó felvételig. ","shortLead":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével...","id":"20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb620bb3-1ca9-4de2-8efd-87d185cafb30","keywords":null,"link":"/360/20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","timestamp":"2020. június. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Lehet nem mentős a nő az MSZP videójában, de Mészáros Lőrinc se közgazdász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]