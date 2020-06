Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"365c0259-efbe-4a3c-b0ad-5eed499d8f24","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Az idén 79 éves Bob Dylan nyolc év szünet után jelentkezett új dalokat tartalmazó nagylemezzel. Meghallgattuk és elmeséljük, milyen volt, egyszersmind visszatekintünk az új albumhoz vezető út fontosabb állomásaira.","shortLead":"Az idén 79 éves Bob Dylan nyolc év szünet után jelentkezett új dalokat tartalmazó nagylemezzel. Meghallgattuk és...","id":"20200620_Bob_Dylan_uj_lemez_album_Rough_and_Rowdy_Ways_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365c0259-efbe-4a3c-b0ad-5eed499d8f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb2dc45-e017-450e-9f13-434c4b703b49","keywords":null,"link":"/360/20200620_Bob_Dylan_uj_lemez_album_Rough_and_Rowdy_Ways_2020","timestamp":"2020. június. 20. 12:30","title":"Bob Dylan új lemeze tökéletes filmzene a 2020-as évhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","shortLead":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","id":"20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddf42ac-83e4-4fc3-9835-ffdc6177a798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","timestamp":"2020. június. 21. 14:55","title":"Rekordáron kelt el Kurt Cobain gitárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és kirakatokat zúztak be.","shortLead":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és...","id":"20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7686850-2cad-47f4-98ae-6de9ffd2775e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","timestamp":"2020. június. 21. 10:47","title":"Komoly zavargások voltak szombat éjjel Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Facebookon tett közzé egy képet.","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Facebookon tett közzé egy képet.","id":"20200622_Orban_Vucsics_szerb_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec969a72-b7e6-4678-b59f-01bb0c07f9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Orban_Vucsics_szerb_valasztas","timestamp":"2020. június. 22. 08:10","title":"Orbán is gratulált a szerb elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Kolumbusz Kristóf ellen fordult a George Floyd halálát követően feltámadt népharag Amerikában, ahol nemcsak a polgárháborús déli tábornokok, hanem az egykori fölfedező több szobrát is ledöntötték, lefejezték.","shortLead":"Kolumbusz Kristóf ellen fordult a George Floyd halálát követően feltámadt népharag Amerikában, ahol nemcsak...","id":"202025__kolumbuszmitosz__felfedezo_vagy_nepirto__haragcunami__az_utokor_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af0bdb9-1995-40cb-a7a4-d57b23986b58","keywords":null,"link":"/360/202025__kolumbuszmitosz__felfedezo_vagy_nepirto__haragcunami__az_utokor_szava","timestamp":"2020. június. 21. 16:00","title":"Népirtó lett a felfedező Kolumbuszból a haragra gerjedt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO...","id":"20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be7ced4-da3d-45c2-998f-b68945684380","keywords":null,"link":"/360/20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","timestamp":"2020. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Veszélyben lehet az Index, kétharmaddal nyert Orbán szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b1ae71-6f84-4602-837b-395b2fcc3c3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérváron tűnt fel a forgalomban a szabálytalanul megpakolt autó.","shortLead":"Székesfehérváron tűnt fel a forgalomban a szabálytalanul megpakolt autó.","id":"20200621_Tulzas_volt_a_het_fotel_a_Renault_Thalia_tetejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b1ae71-6f84-4602-837b-395b2fcc3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c235d5-343e-4213-b1eb-a85066f607b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200621_Tulzas_volt_a_het_fotel_a_Renault_Thalia_tetejen","timestamp":"2020. június. 21. 08:46","title":"Túlzás volt hét fotelt felrakni a Renault Thalia tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","shortLead":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","id":"20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e767769-461f-4b94-a62b-99c74585ffe9","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","timestamp":"2020. június. 22. 10:42","title":"Bálint György békés, demokratikus környezetre vágyott utolsó éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]