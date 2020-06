Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ac7bdff-f054-4ae2-b91d-95287eec8e09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A veszélyes kisbolygók szétrobbantása még mindig nem annyira jó taktika, a kutatók ezért folyamatosan új védelmi rendszereken dolgoznak. Itt a legújabb ötlet.","shortLead":"A veszélyes kisbolygók szétrobbantása még mindig nem annyira jó taktika, a kutatók ezért folyamatosan új védelmi...","id":"20200620_aszteroida_kisbolygo_poraz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac7bdff-f054-4ae2-b91d-95287eec8e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9d3798-a921-46ed-aaec-49d1cbcbf5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_aszteroida_kisbolygo_poraz","timestamp":"2020. június. 20. 20:04","title":"Pórázon vezetnék el a Földre veszélyes aszteroidákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8f8d87-eec3-421e-9165-da002245041b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az építős játék szórakoztató világa és a Diablo jól ismert stílusjegyei alapján készült el a Mojang új, Minecraft Dungeons nevű munkája. Rövidsége és egyszerűsége ellenére kifejezetten szerethető program lett.","shortLead":"Az építős játék szórakoztató világa és a Diablo jól ismert stílusjegyei alapján készült el a Mojang új, Minecraft...","id":"20200620_minecraft_dungeons_kritika_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8f8d87-eec3-421e-9165-da002245041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cae0f63-a1e6-417c-8589-3d43756b77e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_minecraft_dungeons_kritika_teszt_velemeny","timestamp":"2020. június. 20. 15:30","title":"Diablo az egész családnak: 3-5 órára bárkit kikapcsol az új, nagyon más Minecraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","shortLead":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","id":"20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddf42ac-83e4-4fc3-9835-ffdc6177a798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","timestamp":"2020. június. 21. 14:55","title":"Rekordáron kelt el Kurt Cobain gitárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő heti előrejelzés szerint hideget, meleget is kapunk bőven, jégesőtől a 30 fokig bármi megtörténhet.","shortLead":"A jövő heti előrejelzés szerint hideget, meleget is kapunk bőven, jégesőtől a 30 fokig bármi megtörténhet.","id":"20200621_jovo_heti_idojaras_elorejelzes_meteorologiai_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31baf77-2aa2-4bc8-b147-359143053bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_jovo_heti_idojaras_elorejelzes_meteorologiai_omsz","timestamp":"2020. június. 21. 14:13","title":"Felhőszakadással indul a jövő hét - és strandidővel ér véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják autójukat, majd tömegközlekedéssel jussanak el a munkahelyükre.","shortLead":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják...","id":"20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde3881-10e4-443d-933e-a3ba72d3de60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","timestamp":"2020. június. 22. 09:03","title":"Olyan funkció kerülhet a Google Térképbe, amitől kevesebb autó lehet a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","shortLead":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","id":"20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13072cc5-44e9-4464-9b04-118b35a354df","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","timestamp":"2020. június. 21. 19:43","title":"Veszélyhelyzet az Indexnél, átállították a szabadságmutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","shortLead":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","id":"20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1dd8bd-8540-445e-a496-552b2e296669","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. június. 21. 18:03","title":"Az új Nokia telefonhoz egy olcsón 5G-s chipet nézett ki a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd7fd71-05b5-4b1e-96d6-47737bfdd20d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kiderült, miért fogadták be az NDK-ba az NSZK-s terroristákat, és miért nem fogadják be a lengyeleket a német egyesítés küszöbén. Furcsaságok a valutaunió előtti napokból. ","shortLead":"Kiderült, miért fogadták be az NDK-ba az NSZK-s terroristákat, és miért nem fogadják be a lengyeleket a német egyesítés...","id":"20200620_RAF_Kalinyingrad_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd7fd71-05b5-4b1e-96d6-47737bfdd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0e5bc-cefc-4090-a9cc-6e3658a963ba","keywords":null,"link":"/360/20200620_RAF_Kalinyingrad_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_19","timestamp":"2020. június. 20. 17:00","title":"Nyugatnémet márkát vártak, kenyérhiányt kaptak az NDK-ban – 1990. június 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]