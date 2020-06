Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","shortLead":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","id":"20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02d2d2b-f14b-47a7-ba37-737316c56521","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","timestamp":"2020. június. 24. 09:03","title":"Új időjárás-jelentés kerül a Windowsba, csak a lényeget fogja mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","shortLead":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","id":"20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc728dc1-34b0-441b-99f7-7a7d3cb685ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","timestamp":"2020. június. 23. 09:21","title":"Hibrid lett a Ford Focus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michael Tatschl egy ideig együtt élt a német rendőrség által meggyanúsított Christian B.-vel Portugáliában. ","shortLead":"Michael Tatschl egy ideig együtt élt a német rendőrség által meggyanúsított Christian B.-vel Portugáliában. ","id":"20200623_Tudom_hogy_o_tette__megszolalt_a_Madeleine_McCann_ugy_gyanusitottjanak_a_baratja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ecd18f-df0c-4e0a-b91b-9a782622b7f7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Tudom_hogy_o_tette__megszolalt_a_Madeleine_McCann_ugy_gyanusitottjanak_a_baratja","timestamp":"2020. június. 23. 10:07","title":"„Tudom, hogy ő tette” – megszólalt a Madeleine McCann ügy gyanúsítottjának a barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3e1a29-2196-4882-a173-9e34504efaab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro elnök a kezdetektől ellenezte a lezárásokat, a gazdaság érdekeit hangoztatva. Mind ellene, mind pedig mellette tüntettek vasárnap Brazília-szerte.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök a kezdetektől ellenezte a lezárásokat, a gazdaság érdekeit hangoztatva. Mind ellene, mind pedig...","id":"20200622_brazilia_koronavirus_50_ezer_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3e1a29-2196-4882-a173-9e34504efaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fb85cc-24c6-4c43-ba81-0ab6c3ceb246","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_brazilia_koronavirus_50_ezer_halott","timestamp":"2020. június. 22. 21:10","title":"Egymillió felett a koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában, már 50 ezernél többen haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","shortLead":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","id":"20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc95d25-89b0-409c-90c0-9f9667519132","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 23. 07:21","title":"Megírták, miért kapott diplomata-útlevelet Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","shortLead":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","id":"20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52869ba0-e64f-4bcf-9754-072298baabe7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","timestamp":"2020. június. 23. 09:17","title":"Paul McCartney hadat üzent a húsos menüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban, védőfelszerelésben izzadnak az emberek.","shortLead":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban...","id":"20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970849a0-bb07-470c-9b55-86063594e4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 10:38","title":"Az USA-ban már működik az első Covid-konditerem – szokni kell a látványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltáskor senki sem számolt azzal, hogy Kelet-Európában ilyen drasztikusan esni fog a lakosság száma, és a leginkább érintett magyar, bolgár és román kormány egyelőre hasztalan próbálkozik a folyamat feltartóztatásával – írja elemzésében Boris Kalnoky, a német lap kelet-európa-szakértője.","shortLead":"A rendszerváltáskor senki sem számolt azzal, hogy Kelet-Európában ilyen drasztikusan esni fog a lakosság száma, és...","id":"20200623_Die_Welt_szemle_demografia_kelet_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b89a7e8-699c-42f7-ab44-f98f5b9d4200","keywords":null,"link":"/360/20200623_Die_Welt_szemle_demografia_kelet_europa","timestamp":"2020. június. 23. 07:30","title":"Die Welt: Demográfiai atombomba ketyeg Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]