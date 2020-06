Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b5942a9-d931-4116-8dbf-4add7b8af47f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A párizsi luxusáruház is megsínylette a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A párizsi luxusáruház is megsínylette a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20200609_Galeries_Lafayette_koronavirus_parizs_ruhaz_luxus_bezaras_kolcson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b5942a9-d931-4116-8dbf-4add7b8af47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fea814-b74d-4f5c-a6f2-f184351f25ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Galeries_Lafayette_koronavirus_parizs_ruhaz_luxus_bezaras_kolcson","timestamp":"2020. június. 09. 11:12","title":"Egymilliárd eurót veszített a Galeries Lafayette a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","shortLead":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","id":"20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156753af-be88-4caf-924d-f702fa169c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"A Ripost és a Lokál ellen is pert nyert a DK-s Gréczy Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros mellett Borsod és Békés megyéből is több ezren költöztek el. ","shortLead":"A főváros mellett Borsod és Békés megyéből is több ezren költöztek el. ","id":"20200609_Budapest_agglomeracio_ingatlan_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e16bf2-1d78-4fdc-b10b-e6ff4f438046","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200609_Budapest_agglomeracio_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. június. 09. 10:00","title":"Közel 40 ezren hagyták el tavaly Budapestet az agglomerációért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f84404-a541-4304-b860-a0de18462dc5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia belügyminiszter zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen.\r

","shortLead":"A francia belügyminiszter zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen.\r

","id":"20200609_franciaorszag_rendorseg_fojtofogas_george_floyd_halala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f84404-a541-4304-b860-a0de18462dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f149987-0b00-4d6e-9652-a45c9f0acdd9","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_franciaorszag_rendorseg_fojtofogas_george_floyd_halala","timestamp":"2020. június. 09. 05:59","title":"Betiltották a fojtófogást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","shortLead":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","id":"20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab826b6-9ad6-4bdf-8270-9fec6cd8a8b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","timestamp":"2020. június. 09. 06:41","title":"A reméltnél kevesebb balesetet előzhetnek meg az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve fogalmaztak meg. A taxisok tarifájához nem nyúlna a főváros.\r

","shortLead":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve...","id":"20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e91cc-ea5c-44e0-9624-5aaad9409dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","timestamp":"2020. június. 09. 16:17","title":"Karácsony az önkormányzatok sarcolásának kompenzálását várja a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete szerint.","shortLead":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete...","id":"20200609_psz_iskolarendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1e2aba-6b62-4fd5-97c0-b6dffa222af7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_psz_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 09. 13:05","title":"A PSZ szerint az iskolarendőrök megfélemlítenek, nem megelőznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is elmondta már a történetét az MSZP videójában feltűnő nő, de mentőápolóként még nem mutatkozott be. ","shortLead":"Többször is elmondta már a történetét az MSZP videójában feltűnő nő, de mentőápolóként még nem mutatkozott be. ","id":"20200608_nemeth_athina_mentoapolo_vagy_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad7e6-b27e-4755-8695-13083d7e87f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_nemeth_athina_mentoapolo_vagy_nem","timestamp":"2020. június. 08. 14:00","title":"OMSZ: Nem igazi mentős, aki elhunyt betegekről beszélt az MSZP videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]