Három megyére is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára zivatar veszélye miatt. Délután, estefelé az ország északi részein, főleg északnyugaton – a Kisalföld északi részén és az Alpokalján –, esetleg a Nyírség keleti csücskében előfordulhat egy-egy zivatar, várhatóan heves kísérőjelenségek nélkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 24 és 29 fok között alakul.

Csütörtökön többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A kevés fátyolfelhő és a napközben erősebben megnövekvő gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint csütörtök délután elszórtan számíthatunk zivatarok kialakulására, elsősorban keleten, de a Dunántúl nyugati felében is előfordulhatnak.

A zivatarokat nagyobb mennyiségű lokális csapadék kísérheti – főleg északkeleten, ott helyenként 20-35 milliméter is eshet – rövid időn belül. Emellett kisebb valószínűséggel szélerősödés (60-80 km/h), jégeső is társulhat hozzájuk.

Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Többfelé várható zápor, zivatar, amelyek már a reggeli, délelőtti órákban is megjelenhetnek, de nagyobb számban a nap második felében számíthatunk kialakulásukra. Néhol heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható északon az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.