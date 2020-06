Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és a nyugdíjemelésekre már a közeli jövőben visszaüthet.","shortLead":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és...","id":"20200624_egeszsegugy_nyugdij_szocho_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60b40c4-6fb3-43ea-b101-ee08f91a5b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_egeszsegugy_nyugdij_szocho_munka","timestamp":"2020. június. 24. 14:07","title":"Az egészségügy és a nyugdíjasok lehetnek a szocho csökkentésének vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György által vezetett FŐTÁV-nak.","shortLead":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György...","id":"20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef99f70-db9b-4151-babc-d132e3a704c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","timestamp":"2020. június. 24. 11:58","title":"Nyolcszorosan túlárazott közvélemény-kutatás miatt indul vizsgálat a Főtávnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden már csak 122 új koronavírusost találtak Olaszországban. Március elején volt ilyen utoljára.","shortLead":"Kedden már csak 122 új koronavírusost találtak Olaszországban. ","id":"20200623_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e68a7b8-6658-43ad-9f35-bc60f6aa2af8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 21:01","title":"A járvány kezdete óta nem látott szintre süllyedt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás az utóbbi nyolc meccsén 14 gólban vállalt szerepet.","shortLead":"A magyar középpályás az utóbbi nyolc meccsén 14 gólban vállalt szerepet.","id":"20200625_Szoboszlai_gol_golpassz_Rapid_Wien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772755-a71b-4213-9f46-a56d752677b2","keywords":null,"link":"/sport/20200625_Szoboszlai_gol_golpassz_Rapid_Wien","timestamp":"2020. június. 25. 08:24","title":"Szoboszlai gyönyörű gólt szerzett, gólpasszokat adott a Rapid Wien ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eközben a dolgozók bérét csökkentették.","shortLead":"Eközben a dolgozók bérét csökkentették.","id":"20200624_central_mediacsoport_osztalek_varga_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c593b7-5f38-4de7-9bdd-e15e9ab3f646","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_central_mediacsoport_osztalek_varga_zoltan","timestamp":"2020. június. 24. 16:54","title":"1,5 milliárd forintot vettek ki a Central Médiacsoportból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főváros szerint a járvány alatt óriási kereslet alakult ki a védőeszközök iránt, nemzetközi szinten is nehéz volt olyan gazdasági szereplőt találni, aki rövid határidővel és nem irreális áron vállalja a szállítást. ","shortLead":"A Főváros szerint a járvány alatt óriási kereslet alakult ki a védőeszközök iránt, nemzetközi szinten is nehéz volt...","id":"20200623_HirTv_vedofelszereles_karacsony_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56232730-35fc-466e-847b-6340ab920ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_HirTv_vedofelszereles_karacsony_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 23. 18:50","title":"A HírTv szerint túlárazott védőfelszerelést vett a Főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","shortLead":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","id":"20200623_djokovic_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbab06d-e729-4151-bb34-a6bfeefa55d4","keywords":null,"link":"/sport/20200623_djokovic_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 14:56","title":"Djokovic megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatezer embert elküld az ausztrál légitársaság.","shortLead":"Hatezer embert elküld az ausztrál légitársaság.","id":"20200625_munkatars_Qantas_legitarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626884dd-6bcc-423d-9449-10427be92d0c","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_munkatars_Qantas_legitarsasag","timestamp":"2020. június. 25. 12:19","title":"Komoly leépítésbe kezd a Qantas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]