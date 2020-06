Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","shortLead":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","id":"20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7fad3f-3b18-4a1e-86fc-bbed4b839960","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","timestamp":"2020. június. 26. 08:13","title":"Combon szúrta magát az ittas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előre nem látható körülmények miatt kerül többe a kivitelezés. Már 23 milliárdnál járunk.","shortLead":"Előre nem látható körülmények miatt kerül többe a kivitelezés. Már 23 milliárdnál járunk.","id":"20200625_magyar_zene_haza_varosliget_kivitelezes_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deebcf9a-8f7b-407e-9951-7015f6d5435a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200625_magyar_zene_haza_varosliget_kivitelezes_dragulas","timestamp":"2020. június. 25. 15:52","title":"Lassan egy Lánchíd-felújítás is kijönne abból, amennyivel a Magyar Zene Háza drágult ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af3fe4-2b86-41c5-b9d9-968d66ee6aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi kiegészítőkért bizony komoly pénzeket kell fizetni. Ez még inkább igaz akkor, ha a termék az Apple Mac Pro számítógépéhez készült.","shortLead":"A minőségi kiegészítőkért bizony komoly pénzeket kell fizetni. Ez még inkább igaz akkor, ha a termék az Apple Mac Pro...","id":"20200625_nyeregtaska_nyereg_taska_mac_pro_apple_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18af3fe4-2b86-41c5-b9d9-968d66ee6aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d99482b-6400-4ec3-9677-3e7272250f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_nyeregtaska_nyereg_taska_mac_pro_apple_szamitogep","timestamp":"2020. június. 25. 19:40","title":"126 ezer forintba kerül a táska, amit az Apple méregdrága számítógépéhez terveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabb64dc-2d28-435b-8aba-6d943670dbde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár idehaza még kevés az okos háztartási gép, érdemes figyelni a brit fogyasztóvédők tanácsára: nem biztos, hogy a drága gépek okosak is maradnak. ","shortLead":"Bár idehaza még kevés az okos háztartási gép, érdemes figyelni a brit fogyasztóvédők tanácsára: nem biztos...","id":"202026_okos_haztartasi_gepek_mos_hut_felejt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cabb64dc-2d28-435b-8aba-6d943670dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854437a-fe90-400d-b4c8-ff92056dfafa","keywords":null,"link":"/360/202026_okos_haztartasi_gepek_mos_hut_felejt","timestamp":"2020. június. 26. 16:00","title":"Jó tisztában lenni vele, hogy idővel butulhatnak az okos háztartási gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BAZ megyei katasztrófavédelemhez május elején érkezett kérdés a Viresol egy januári ügye miatt, most adtak rá választ.","shortLead":"A BAZ megyei katasztrófavédelemhez május elején érkezett kérdés a Viresol egy januári ügye miatt, most adtak rá választ.","id":"20200625_viresol_kft_meszaros_lorinc_kornyezetszennyezes_katasztrofavedelem_borsi_miklos_kozerdeku_adatigenyles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36463ed-d54e-41a6-9d1b-c6e29cbd6d20","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_viresol_kft_meszaros_lorinc_kornyezetszennyezes_katasztrofavedelem_borsi_miklos_kozerdeku_adatigenyles","timestamp":"2020. június. 25. 16:17","title":"Most jött meg a válasz: januárban nem szennyezett Mészáros cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","shortLead":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","id":"202026_otthoni_higienia_nem_ego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1df9f-9a44-4b80-ac2d-e528d0173b54","keywords":null,"link":"/360/202026_otthoni_higienia_nem_ego","timestamp":"2020. június. 27. 12:30","title":"Ne fogjuk a koronavírusra, nem csak azért jó otthon a gyakori kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396f3f9-7a07-4900-bca6-c2a077469e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha megszavazzák a költségvetést módosító salátatörvényt, a miniszter azoknak a kerületeknek segíthetne, amelyeknek akar.","shortLead":"Ha megszavazzák a költségvetést módosító salátatörvényt, a miniszter azoknak a kerületeknek segíthetne, amelyeknek akar.","id":"20200626_gulyas_gergely_salatatorveny_modosito_utfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6396f3f9-7a07-4900-bca6-c2a077469e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef457de-e276-4fce-a2b7-a2ddd8d8781b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_gulyas_gergely_salatatorveny_modosito_utfejlesztes","timestamp":"2020. június. 26. 16:17","title":"Gulyás Gergely oszthat szét 5 milliárd forintot útfejlesztésre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","shortLead":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","id":"20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a30580b-f292-49d2-89ff-bca352ddad6e","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","timestamp":"2020. június. 26. 09:11","title":"Nem könnyű beiktatni egy esküvőt egy miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]