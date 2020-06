Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","shortLead":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","id":"20200626_nap_neowise_ustokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc17afc-2b2f-460c-9154-feed9c8a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_nap_neowise_ustokos","timestamp":"2020. június. 26. 18:03","title":"Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újranyitásból lett rekordfertőzésszám Boszniában is. A járvány lassan magyarországnyi embert fertőzött már meg világszerte.","shortLead":"Az újranyitásból lett rekordfertőzésszám Boszniában is. A járvány lassan magyarországnyi embert fertőzött már meg...","id":"20200626_koronavirus_szerbia_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6207bd6a-3663-4cf7-bdcb-b31a17f7f340","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_koronavirus_szerbia_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 26. 12:51","title":"Bulizó fiatalok terjesztik a koronavírust Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit segítünk: telitalálata senkinek nem volt.","shortLead":"Annyit segítünk: telitalálata senkinek nem volt.","id":"20200627_Most_megtudhatja_milliomos_lette_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bda813-87db-4fca-a4a6-297998f55e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Most_megtudhatja_milliomos_lette_az_otos_lotton","timestamp":"2020. június. 27. 20:10","title":"Most megtudhatja, milliomos lett-e az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396f3f9-7a07-4900-bca6-c2a077469e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha megszavazzák a költségvetést módosító salátatörvényt, a miniszter azoknak a kerületeknek segíthetne, amelyeknek akar.","shortLead":"Ha megszavazzák a költségvetést módosító salátatörvényt, a miniszter azoknak a kerületeknek segíthetne, amelyeknek akar.","id":"20200626_gulyas_gergely_salatatorveny_modosito_utfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6396f3f9-7a07-4900-bca6-c2a077469e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef457de-e276-4fce-a2b7-a2ddd8d8781b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_gulyas_gergely_salatatorveny_modosito_utfejlesztes","timestamp":"2020. június. 26. 16:17","title":"Gulyás Gergely oszthat szét 5 milliárd forintot útfejlesztésre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76086e34-ca1a-4c77-b661-905df7a69a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóval melegebb égitestként kezdhette a mára rideggé vált Plútó törpebolygó, vélik amerikai tudósok, akik szerint az égitest akár élet kialakulására is alkalmas lehetett. Ha így történt, az organizmusokat a felszín alatt lehet érdemes keresni.","shortLead":"Jóval melegebb égitestként kezdhette a mára rideggé vált Plútó törpebolygó, vélik amerikai tudósok, akik szerint...","id":"20200627_pluto_homerseklete_elet_kialakulasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76086e34-ca1a-4c77-b661-905df7a69a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2f6324-94bb-4ed5-99f2-c4f7733668ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_pluto_homerseklete_elet_kialakulasa","timestamp":"2020. június. 27. 12:03","title":"A felszín alatt életet rejtő égitest lehet a Plútó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff70ac6-b148-475c-9f4c-075eb220103d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járványra hivatkozva vette ki a programból a tornát az Európai Kézilabda-szövetség.","shortLead":"A koronavírus-járványra hivatkozva vette ki a programból a tornát az Európai Kézilabda-szövetség.","id":"20200626_ehf_noi_kezilabda_bl_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff70ac6-b148-475c-9f4c-075eb220103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfe362a-7e48-4ec4-9297-f81db3027c48","keywords":null,"link":"/sport/20200626_ehf_noi_kezilabda_bl_budapest","timestamp":"2020. június. 26. 13:02","title":"Törölték a női kézilabda BL budapesti négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2e6fe9-18a4-4883-a811-320e04947bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámárvíz is kerekedhet belőle.","shortLead":"Villámárvíz is kerekedhet belőle.","id":"20200626_Orak_ota_ugyanott_tombol_a_vihar_Borsodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a2e6fe9-18a4-4883-a811-320e04947bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc4e87-9896-4447-ae14-3633c70cd513","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Orak_ota_ugyanott_tombol_a_vihar_Borsodban","timestamp":"2020. június. 26. 13:44","title":"Órák óta tombol ugyanott a vihar Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","shortLead":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","id":"20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e224d1d-e380-4c0c-ae98-51c6be6c3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. június. 26. 16:36","title":"Komoly gondokat okozhat az agyban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]