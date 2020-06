Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is megtartotta.

Perrel fenyegeti Donald Trumpot a The Rolling Stones menedzsmentje. Az újraválasztásért kampányoló amerikai elnök ugyanis a korábbi írásbeli felszólítások ellenére is rendszeresen használja az együttes zenéit a kampányeseményein – írja a Rolling Stone.

A Rolling Stones jogi képviselői és a fellépéseiket szervező BMI már a 2016-os kampányban felszólították Trumpot, hogy a You Can’t Always Get What You Want ne legyen ott a rendezvényei zenéinek listáján. Hogy a szám címe melyiküknek üzenet, az nemsokára eldől: a koronavírus-járvány kitörése óta megtartott első kampányrendezvényen, Tulsában újra ez a zene szólt, mire a BMI közölte: ha még egyszer előfordul ez, perelni fognak.

A tulsai rendezvényen Tom Petty I Won’t Back Down című számát is eljátszották, a zenész családjának közleménye szerint szintén engedély nélkül.