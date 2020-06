Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízmillió fölé emelkedett a SARS-Cov-2 vírus által igazoltan megfertőzött emberek száma, miközben mintegy félmillióan vesztették életüket a kór miatt. A pandémia nem enyhült, Európában is új gócpontokról érkezett jelentés","shortLead":"Tízmillió fölé emelkedett a SARS-Cov-2 vírus által igazoltan megfertőzött emberek száma, miközben mintegy félmillióan...","id":"20200628_Tizmillio_folott_a_koronavirusos_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de9242e-24ea-4850-a049-30db707f1e41","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Tizmillio_folott_a_koronavirusos_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 28. 14:38","title":"Tízmillió fölött a koronavírusos fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","shortLead":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","id":"20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be46ac8e-b2a2-404f-847b-adc93bea7b92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","timestamp":"2020. június. 29. 08:12","title":"Csökkenhetnek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56339559-8a67-4be1-a62a-71b8e691180a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Római-partért Egyesület attól tart, hogy a szivárgó szennyvíz fertőzést okoz.","shortLead":"A Római-partért Egyesület attól tart, hogy a szivárgó szennyvíz fertőzést okoz.","id":"20200628_A_szennyviz_folyik_a_Romai_fovenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56339559-8a67-4be1-a62a-71b8e691180a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5285a072-e02b-4c63-8762-66c2ceea9cff","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_A_szennyviz_folyik_a_Romai_fovenyen","timestamp":"2020. június. 28. 16:44","title":"Szennyvíz folyik a Római fövenyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fordulatról nem lehet beszélni, csak kissé mérséklődik a meleg.","shortLead":"Fordulatról nem lehet beszélni, csak kissé mérséklődik a meleg.","id":"20200628_kanikula_enyhules_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26aad93d-e01e-4c6b-a8a6-3f0af498355e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kanikula_enyhules_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. június. 28. 16:52","title":"Viharok enyhítenek a kánikulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d434b34-bb5b-43f1-974b-1f2b9cfcc5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letelt a három hét, így újra Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. Jakab Péter Jobbik elnök annyira elragadtatta magát, hogy Kövér László házelnök megvonta tőle a szót. ","shortLead":"Letelt a három hét, így újra Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. Jakab Péter...","id":"20200629_Orban_ismet_a_Parlamentben__elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d434b34-bb5b-43f1-974b-1f2b9cfcc5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58281592-bf85-43f0-b8b8-86d4cc6dc910","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Orban_ismet_a_Parlamentben__elo","timestamp":"2020. június. 29. 13:38","title":"Jakab lehülyézte Orbánt a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc11579-2602-453a-83a9-89112b8f35b8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Komoly fejtörést okoz főleg az angolszász felsőoktatási intézményeknek, hogy a járvány miatt kevesebb a külföldi diák, és így a bevétel. A kontinentális Európában, így Magyarországon is, más a működési modell, de nálunk is vannak olyan iskolák, amelyek nagyban támaszkodnak más országból jött hallgatókra.","shortLead":"Komoly fejtörést okoz főleg az angolszász felsőoktatási intézményeknek, hogy a járvány miatt kevesebb a külföldi diák...","id":"202026__egyetemi_penzek__jarvanysokk__modellvaltas__ad_acta_mater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc11579-2602-453a-83a9-89112b8f35b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4a62c6-7aa2-4838-bd88-e745046d75f0","keywords":null,"link":"/360/202026__egyetemi_penzek__jarvanysokk__modellvaltas__ad_acta_mater","timestamp":"2020. június. 30. 07:00","title":"A legnagyobb egyetemek is bajba kerülhetnek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"170 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban.","shortLead":"170 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban.","id":"20200629_beteg_fertozott_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a08ac1-11db-4f80-be25-94a160fb07e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_beteg_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 29. 08:58","title":"Elhunyt négy krónikus beteg, három új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","shortLead":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","id":"20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2482795-4e1f-4a1b-9a08-defc725a497a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","timestamp":"2020. június. 29. 20:40","title":"A németek és a franciák is szeretnék, ha lenne uniós helyreállítási alap a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]