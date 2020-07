Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta a momentumos polgármester jogköreit a 444.hu beszámolója szerint.\r

","shortLead":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta...","id":"20200701_god_ellenzeki_osszefogas_samsung_balogh_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60cd87-51dc-47a0-910d-5fad4f7b1917","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_god_ellenzeki_osszefogas_samsung_balogh_csaba","timestamp":"2020. július. 01. 06:55","title":"Szétesett az ellenzéki összefogás Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A menedékjogi és integrációs rendszer ismételt erősítésére épül a római kormány keddi ülésén bemutatott új migrációs törvénycsomag, amely a volt belügyminiszter, Matteo Salvini tavalyi rendelkezéseit hivatott módosítani, többek között a menekültekkel érkező civilhajókra eddig kivetett bírság jelentős csökkentésével.","shortLead":"A menedékjogi és integrációs rendszer ismételt erősítésére épül a római kormány keddi ülésén bemutatott új migrációs...","id":"20200630_Olasz_kormany_Salvini_intezkedeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83a641b-39a6-48ee-a642-7609f675f5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Olasz_kormany_Salvini_intezkedeseket","timestamp":"2020. június. 30. 21:09","title":"Az olasz kormány módosítaná a Salvini-féle migrációs intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár öt évbe is telhet, amíg a légiközlekedés visszaér a válság előtti szintre, ezért nagy leépítésbe kezd a repülőgépgyártó.","shortLead":"Akár öt évbe is telhet, amíg a légiközlekedés visszaér a válság előtti szintre, ezért nagy leépítésbe kezd...","id":"20200701_airbus_valsag_leepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418f4b9-5b52-4375-9231-b864c92070d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_airbus_valsag_leepites","timestamp":"2020. július. 01. 11:59","title":"15 ezer munkahelyet szüntet meg az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e006a5ec-a73b-4587-b0e3-9e80515caec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a koronavírus-járvány miatt egyre elfogadottabbá válik az arcmaszk használata, úgy találkozhatunk újabb és újabb megoldásokkal. Tulajdonképpen nem is meglepő, hogy még internetre csatlakoztatható arcmaszk is készült.","shortLead":"Ahogy a koronavírus-járvány miatt egyre elfogadottabbá válik az arcmaszk használata, úgy találkozhatunk újabb és újabb...","id":"20200701_donut_robotics_internetre_csatlakozo_intelligens_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e006a5ec-a73b-4587-b0e3-9e80515caec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1d9cc-6b2e-4263-84ac-6d28e78536c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_donut_robotics_internetre_csatlakozo_intelligens_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 01. 11:03","title":"Jön az arcmaszk, ami felerősíti a hangunkat, ha érzi, hogy telefonálni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037bf228-80b3-4ab7-93a7-33465cb03568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi valódi autópályás cirkálója a nagy szedán RS7 alapból is 600 lóerős, de tuningban már inkább az ezer lóerő környékén járnak vele.","shortLead":"Az Audi valódi autópályás cirkálója a nagy szedán RS7 alapból is 600 lóerős, de tuningban már inkább az ezer lóerő...","id":"20200630_Video_363_kmhnal_veszi_el_a_gazt_a_sofor_az_Audi_RS7ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037bf228-80b3-4ab7-93a7-33465cb03568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b89e70b-d407-496a-8709-36639108df6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Video_363_kmhnal_veszi_el_a_gazt_a_sofor_az_Audi_RS7ben","timestamp":"2020. július. 01. 04:32","title":"Videó: 363 km/h-nál veszi el a gázt a sofőr az Audi RS7-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet június 18-án megszűnt, de az változó, hogy az ekkor elrendelt szabályokat, könnyítéseket meddig kell alkalmazni. Van, ahol június 30-ig tartó átmeneti időről döntöttek, más esetben szeptember 30-a, megint másutt december 31-e a határidő, és még ezek között is vannak kivételek. Ha ezt valaki nagyon bonyolultnak érzi, akkor teljesen igaza van – megpróbáltunk rendet rakni a határidők között.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet június 18-án megszűnt, de az változó, hogy az ekkor elrendelt...","id":"20200630_jarvany_julius_veszelyhelyzet_cegek_ado_hitel_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc20d82-d435-4905-8f7c-ef3532dccb9c","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_jarvany_julius_veszelyhelyzet_cegek_ado_hitel_munka","timestamp":"2020. június. 30. 14:05","title":"Adómentesség, hitelmoratórium, kilakoltatás: mi marad és mi nem a veszélyhelyzet vége után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db30d171-ad57-4b5f-8911-67fdb5cb6b00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drukkerek vízum nélkül léptek be az országba, most illegális bevándorlónak számítanak.\r

","shortLead":"A drukkerek vízum nélkül léptek be az országba, most illegális bevándorlónak számítanak.\r

","id":"20200630_Oroszorszag_szurkolo_2018as_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db30d171-ad57-4b5f-8911-67fdb5cb6b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d389cde-442c-4ea3-8ada-cc9dc88ec5b0","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Oroszorszag_szurkolo_2018as_vb","timestamp":"2020. június. 30. 19:36","title":"Oroszországban ragadt kétezer szurkoló, akik még a 2018-as vb-re érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Július 1-jén lépett életbe a városállam autonómiáját csorbító törvény, ami alapján őrizetbe vették a férfit. ","shortLead":"Július 1-jén lépett életbe a városállam autonómiáját csorbító törvény, ami alapján őrizetbe vették a férfit. ","id":"20200701_Zavargas_Hongkong_zaszlo_tunteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb5d19-2d80-4a2a-8f83-8cad6f21ca82","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_Zavargas_Hongkong_zaszlo_tunteto","timestamp":"2020. július. 01. 10:08","title":"Zászlólengetésért máris letartóztattak egy tüntetőt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]