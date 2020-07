Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f09da591-0bff-44a2-ba69-af8ae093bcf7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív ajánlója.","id":"202027_ordog_afalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f09da591-0bff-44a2-ba69-af8ae093bcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e128aa2e-963c-4e08-beb8-5a2a95f643e8","keywords":null,"link":"/itthon/202027_ordog_afalon","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Farkas Zoltán: Ördög a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában elhalasztják a korlátozások feloldásának újabb ütemét, mert nem enyhül a járvány terjedése. A korábbi lazítások után ugrott meg ismét a fertőzések száma.","shortLead":"Romániában elhalasztják a korlátozások feloldásának újabb ütemét, mert nem enyhül a járvány terjedése. A korábbi...","id":"20200701_koronavirus_romania_lazitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3410649c-b971-4bc0-b4d1-f53fe1ddc40c","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_koronavirus_romania_lazitasok","timestamp":"2020. július. 01. 16:51","title":"Továbbra is terjed a koronavírus Romániában, elhalasztották a lazításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 éves gyereket a rendőrök hozták ki.","shortLead":"A 10 éves gyereket a rendőrök hozták ki.","id":"20200702_Belefulladt_mikei_to_kimentette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dc6b6f-3c89-4663-b556-40248ff43b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Belefulladt_mikei_to_kimentette","timestamp":"2020. július. 02. 07:58","title":"Belefulladt egy férfi a mikei tóba, miután kimentette a nevelt fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","shortLead":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","id":"20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75a595-e799-4736-b732-fc2ff97dd6e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","timestamp":"2020. július. 02. 04:41","title":"Ez tényleg focista autó volt: eladó David Beckham Aston Martinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Csökkentette nemrég a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ami közvetve hatással van a személyi kölcsönök árazására is. A Bankmonitor.hu megvizsgálta, hogy miként változtak egy ugyanakkora hitel havi törlesztői, illetve mire kell nagyon odafigyelni, ha össze szeretnénk hasonlítani a bankok ajánlatait. ","shortLead":"Csökkentette nemrég a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ami közvetve hatással van a személyi kölcsönök...","id":"20200703_Mennyiert_kaphatunk_szemelyi_kolcsont_a_kamatvagas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a965fd-59b0-47d2-bc16-a7861e96db70","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Mennyiert_kaphatunk_szemelyi_kolcsont_a_kamatvagas_utan","timestamp":"2020. július. 03. 12:18","title":"Mennyiért kaphatunk személyi kölcsönt a kamatvágás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf9ad4a-cf9c-4f2c-b835-be511b3f627e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turistabuszok kiváltására szolgáló gellérthegyi siklóprojekt régóta húzódik, de most már Kreinbacher József is támogatja. ","shortLead":"A turistabuszok kiváltására szolgáló gellérthegyi siklóprojekt régóta húzódik, de most már Kreinbacher József is...","id":"20200702_siklo_gellerthegy_turistabusz_kreinbacher_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf9ad4a-cf9c-4f2c-b835-be511b3f627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c39c361-d33e-446e-8287-bdcd2594aedd","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_siklo_gellerthegy_turistabusz_kreinbacher_jozsef","timestamp":"2020. július. 02. 18:45","title":"A magyar pezsgőkirály is beszáll a gellérthegyi sikló megépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kocsik tervezett élettartama 40 év, és akár sivatagi környezetben is működnek. ","shortLead":"A kocsik tervezett élettartama 40 év, és akár sivatagi környezetben is működnek. ","id":"20200702_Hamarosan_indul_az_egyiptomi_vasuti_kocsik_magyarorszagi_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad7d54c-a06b-4d3c-9a25-ede670a3265c","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Hamarosan_indul_az_egyiptomi_vasuti_kocsik_magyarorszagi_gyartasa","timestamp":"2020. július. 02. 15:35","title":"Hamarosan indul az egyiptomi vasúti kocsik gyártása a Dunakeszi Járműjavítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az újonnan azonosított fertőzöttek száma hattal emelkedett.","shortLead":"Az újonnan azonosított fertőzöttek száma hattal emelkedett.","id":"20200703_Egy_idos_no_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8289745e-42f5-4a33-b44a-aa2653fcd4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Egy_idos_no_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. július. 03. 09:52","title":"Egy idős nő halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]