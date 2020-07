Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"900 méterrel vitték magasabbra a Nemzetközi Űrállomást a tudósok, hogy az egység elkerüljön egy balesetet.","shortLead":"900 méterrel vitték magasabbra a Nemzetközi Űrállomást a tudósok, hogy az egység elkerüljön egy balesetet.","id":"20200703_nemzetkozi_urallomas_urszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3325ef4d-1055-4e7e-af29-4d0a52f04804","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_nemzetkozi_urallomas_urszemet","timestamp":"2020. július. 03. 20:03","title":"Módosítani kellett a Nemzetközi Űrállomás pályáját, hogy ne ütközzön űrszemétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","shortLead":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","id":"20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d7ba3d-a49c-41e9-9175-ca6aaa05d6e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","timestamp":"2020. július. 03. 15:55","title":"Nem sértik az Alaptörvényt a Moszkvából idetelepült bank kiváltságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a Covid-19-világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez.","shortLead":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint...","id":"20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207fbb0-5980-4467-a45c-9ba236f28a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","timestamp":"2020. július. 04. 10:09","title":"A WHO szerint sokan félreértik a mostani helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4826aaae-8014-4dc7-a596-d11bee94dc86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az együtt élő párok közötti viták elkerülésére gondolt a Spotify új, Premium Duo előfizetésének bevezetésével.","shortLead":"Az együtt élő párok közötti viták elkerülésére gondolt a Spotify új, Premium Duo előfizetésének bevezetésével.","id":"20200703_spotify_premium_duo_elofizetes_egy_haztartasban_elo_paroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4826aaae-8014-4dc7-a596-d11bee94dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0488b8c-e8ea-449f-8bd3-7c9be3de58bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_spotify_premium_duo_elofizetes_egy_haztartasban_elo_paroknak","timestamp":"2020. július. 03. 11:03","title":"Új csomag a Spotifynál: 3500 forint helyett 2300 forintba kerül két Premium fiók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt nyertek a felhasználók, csak augusztusban szűnik meg működni az Apple által felvásárolt Dark Sky alkalmazás.","shortLead":"Időt nyertek a felhasználók, csak augusztusban szűnik meg működni az Apple által felvásárolt Dark Sky alkalmazás.","id":"20200703_android_dark_sky_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b3e2c4-671b-40cf-9b63-af62eb0369ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_android_dark_sky_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. július. 03. 11:48","title":"Androidon 27 napig használható még az egyik legjobb időjárásos app, utána vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b84d8c-f1f6-4124-8961-d295f7edc188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudják, mit akart üzenni a vandál költő.","shortLead":"Nem tudják, mit akart üzenni a vandál költő.","id":"20200703_Rasszista_hal__irtak_a_Kis_Hableany_szobrara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b84d8c-f1f6-4124-8961-d295f7edc188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fd0502-cbac-4953-a85b-7bca2f922c13","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Rasszista_hal__irtak_a_Kis_Hableany_szobrara","timestamp":"2020. július. 03. 13:17","title":"Rasszista hal – írták a Kis Hableány szobrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak a környezetre, hanem az egészségre is káros.","shortLead":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak...","id":"20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c450d-829c-4fc6-8375-54435f9661ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","timestamp":"2020. július. 03. 11:22","title":"Korai gyerekhalálozáshoz vezethet az elektronikai hulladékból eredő szennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból az alkalomból tekintette át e tévhiteket és előítéleteket, hogy 10 éves lett a HVG Extra Pszichológia magazin.","shortLead":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból...","id":"20200703_Mire_jo_a_pszichologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd0bc0-e34f-48d5-a138-efff943f018e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200703_Mire_jo_a_pszichologia","timestamp":"2020. július. 03. 08:10","title":"Mire jó a pszichológia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]