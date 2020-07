Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi alkalmazások, köztük a TikTok betiltását fontolgatja az amerikai kormány.","shortLead":"A kínai közösségi alkalmazások, köztük a TikTok betiltását fontolgatja az amerikai kormány.","id":"20200707_donald_trump_tiktok_betiltasa_amerika_mike_pompeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214003eb-cb93-46cb-93e3-4f2b52f5a458","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_donald_trump_tiktok_betiltasa_amerika_mike_pompeo","timestamp":"2020. július. 07. 09:33","title":"Trumpék be akarják tiltani a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár Spanyolországban negyedmillió koronavírus-fertőzöttet találtak, egyelőre itt sem alakult ki közösségi immunitás – közölték spanyol tudósok.","shortLead":"Bár Spanyolországban negyedmillió koronavírus-fertőzöttet találtak, egyelőre itt sem alakult ki közösségi immunitás –...","id":"20200707_spanyolorszag_nyajimmunitas_koronavirus_fertozottek_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22104879-17bf-409a-b575-573c4d79cc46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_spanyolorszag_nyajimmunitas_koronavirus_fertozottek_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. július. 07. 13:03","title":"Még a magas fertőzésszámú Spanyolország is messze van a nyájimmunitástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni, hogy igencsak mélyen kell majd a pénztárcába nyúlni a mobilokért.","shortLead":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni...","id":"20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9316530-b439-481d-a446-80de03e4a0ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","timestamp":"2020. július. 08. 10:03","title":"Megnyomhatja a ceruzát a Samsung, az idei lehet az eddigi legdrágább Galaxy Note-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c3ff64-606a-494b-a328-6d2bca87de5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizedik alkalommal tér vissza a képernyőre, és új arculattal debütál a valóságshow.","shortLead":"Tizedik alkalommal tér vissza a képernyőre, és új arculattal debütál a valóságshow.","id":"20200707_Jubilal_a_ValoVilag_varjak_a_jelentkezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c3ff64-606a-494b-a328-6d2bca87de5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0616bccd-7511-4da6-811e-3f37ead8145e","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Jubilal_a_ValoVilag_varjak_a_jelentkezoket","timestamp":"2020. július. 07. 10:05","title":"Jubilál a ValóVilág, várják a jelentkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lendületesen növekszik a tisztán hazai érdekeltségű és egymillárd forint éves árbevétellel rendelkező cégek száma Magyarországon.","shortLead":"Lendületesen növekszik a tisztán hazai érdekeltségű és egymillárd forint éves árbevétellel rendelkező cégek száma...","id":"20200707_magyar_cegek_milliardos_arbevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c411b44-0655-4e41-adee-446ac12f3d5f","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_cegek_milliardos_arbevetel","timestamp":"2020. július. 07. 13:28","title":"Már több mint 10 ezer milliárdos bevételű cég van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","shortLead":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","id":"20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f62bca-3e8e-49bd-82dd-f6ca3a55af2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","timestamp":"2020. július. 07. 09:58","title":"Eszement rablás magyar módra – kijött a Pesti balhé előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f61615-3bcd-43f4-9dd5-c7ad31579e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló egyedül indult szigonyos halászatra és sziklaugrásra.","shortLead":"A sportoló egyedül indult szigonyos halászatra és sziklaugrásra.","id":"20200708_Vizbe_fulladt_az_ausztralok_ketszeres_vilagbajnok_hodeszkasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f61615-3bcd-43f4-9dd5-c7ad31579e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cacdde9-8766-47d3-a175-649916c9ea50","keywords":null,"link":"/sport/20200708_Vizbe_fulladt_az_ausztralok_ketszeres_vilagbajnok_hodeszkasa","timestamp":"2020. július. 08. 10:32","title":"Vízbe fulladt az ausztrálok kétszeres világbajnok hódeszkása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A trükkös uniós szabályozás még segítheti is a kezdeményezést, amivel a Pénzügyminisztériumhoz fordult a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete.","shortLead":"A trükkös uniós szabályozás még segítheti is a kezdeményezést, amivel a Pénzügyminisztériumhoz fordult a Kisüzemi...","id":"20200707_csapolt_sor_afa_csokkentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f4c83-0a4d-4217-b4ec-c4a80c193629","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_csapolt_sor_afa_csokkentese","timestamp":"2020. július. 07. 20:45","title":"A csapolt sörök áfacsökkentését kérik a kisüzemi sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]