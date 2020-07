A Reggeliben felidézték az előző napi Fókusz adását, amelyben Mester Csaba, a gyermekpornográfia miatt elítélt Kaleta Gábor védőügyvédje arról beszélt, hogy miért van rendben az, hogy fellebbeztek, és nem fogadják el a volt perui nagykövetre elsőfokon kiszabott, egyébként nagyon enyhe büntetést. "Nem a bűnt védem. Egy embert, aki bűnt követett el. Sokakat megkísért az ördög" – fogalmazott az ügyvéd, aki azt is hangsúlyozta, hogy Kaleta megbánta tettét.

Aztán a bejátszott interjúrészletek után a Reggeliben elvileg egy beszélgetés következett volna a Kaleta-ügyről, ám az egyik műsorvezetőnek, Szabó Zsófinak nem volt gyomra ehhez, és elmondta, hogy egyszerűen nem tud erről beszélni, mert mélységesen felháborítja az ügy.

Megbánás ide vagy oda, egy ilyen embernek, tök mindegy, hogy min kellett keresztülmennie, nincs helye a társadalomban. 19 ezer szexuálisan bántalmazott gyerek fotója... ők min mentek keresztül? És döbbenet, hogy itt tartunk, hogy most fellebbezésről beszélünk ahelyett, hogy csöndben lenne. Egyszerűen nem lehet nem megszólalni. És ez most nem a politikáról szól

– fogalmazott, majd kitört belőle a feszültség.

"Én egy hete alig tudok aludni, és most nem azért sírok, mert hogy érintett lennék vagy bármi, egyszerűen az, hogy ilyen van a világban, és nem tesznek semmit. Ha van egy ilyen dolog, akkor azt miért tussolják el az emberek? Én nagyon sajnálom ezeket a gyerekeket, és főleg amióta édesanya vagyok, ott van a kisfiam, kiszolgáltatott helyzetben van, öltöztetem, pisiltetem, és ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túltenni magam rajta. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sok anyukának is ez egy ilyen hatalmas fájdalom. Egyszerűen ez engem olyan mélyen megérint, hogy nem tudok itt reggel beszélgetni, meg műsortvezetni. Szerintem ez egy rettenetes dolog. Nem akartam kifakadni a téma kapcsán."

Könnyek között folytatta tovább, hogy személyesen is ismeri Mester Csabát – aki egyébként egy abuzált gyerekek megsegítésével foglalkozó egyesület alapítója is –, és ezért is döbbenetes számára a mostani helyzet. "Nem azt kívánom, hogy egy ember dögöljön meg a börtönben, hanem azt kívánom, hogy ennek vége legyen, és minden egyes erejével, aki megteheti, az ez ellen fellépjen, és ne eltussolja."