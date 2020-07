Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a3ec4a-84a0-4f58-ae59-2a1b4f6eca41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jude Law játssza Hook kapitányt a Disney új Pán Péter-filmjében – számolt be róla a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Jude Law játssza Hook kapitányt a Disney új Pán Péter-filmjében – számolt be róla a The Hollywood Reporter.","id":"20200708_Az_ifju_papa_utan_Hook_kapitany_lesz_Jude_Law","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a3ec4a-84a0-4f58-ae59-2a1b4f6eca41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27becff-0de1-418a-9ae7-1ba04f9352dc","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Az_ifju_papa_utan_Hook_kapitany_lesz_Jude_Law","timestamp":"2020. július. 08. 09:42","title":"Az ifjú pápa után Hook kapitány lesz Jude Law","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oktatási intézmény zárt megbeszélésén vettek részt. Egy valaki már akkor tüneteket mutatott.","shortLead":"Egy oktatási intézmény zárt megbeszélésén vettek részt. Egy valaki már akkor tüneteket mutatott.","id":"20200707_mezokovesd_koronavirus_21_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f256546b-b40b-4c9a-aab1-81d9bc2a3431","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_mezokovesd_koronavirus_21_fertozott","timestamp":"2020. július. 07. 15:36","title":"Müller Cecília: 21-en kapták el a koronavírust egy mezőkövesdi iskolai értekezleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség; az ügyben 20 embert gyanúsítottak meg – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.","shortLead":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt...","id":"20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0388a519-cb99-4824-8420-e5cd69ef9afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","timestamp":"2020. július. 08. 15:47","title":"Tizenkét kormánytisztviselő őrizetét rendelték el a Mozaik utcai műszaki állomás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónap abnormálisan meleg volt a szibériai sarkvidéken, ráadásul az erdőtüzek miatt több tízmillió tonna szén-dioxid került a légkörbe.","shortLead":"Az elmúlt hónap abnormálisan meleg volt a szibériai sarkvidéken, ráadásul az erdőtüzek miatt több tízmillió tonna...","id":"20200707_sziberia_sarkvidek_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a09673-8a3a-4c58-8af9-d558b6c5a55d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_sziberia_sarkvidek_meleg","timestamp":"2020. július. 07. 15:14","title":"Soha nem volt még olyan meleg júniusban a szibériai sarkvidéken, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hétvégén tüntetés lesz az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen.","shortLead":"A hétvégén tüntetés lesz az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen.","id":"20200709_Avalon_Egy_hangos_kisebbseg_tiltakozik_a_tatai_luxusszallo_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9625ad-cee9-4608-bc75-5ca1cd8205aa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200709_Avalon_Egy_hangos_kisebbseg_tiltakozik_a_tatai_luxusszallo_ellen","timestamp":"2020. július. 09. 09:01","title":"A beruházó szerint csak egy hangos kisebbség tiltakozik a tatai luxusszálló ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26568c16-bc37-4609-8593-eecea7bea4c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi utasa volt egy Peugeot 206 CC-nek.","shortLead":"Nem mindennapi utasa volt egy Peugeot 206 CC-nek.","id":"20200708_Bivalyt_szallitottak_egy_kabrioban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26568c16-bc37-4609-8593-eecea7bea4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b137a-ae13-41e6-918d-c1cdfc205707","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Bivalyt_szallitottak_egy_kabrioban__video","timestamp":"2020. július. 08. 12:19","title":"Bivalyt szállítottak egy kabrióban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek hitelfelvételt.","shortLead":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek...","id":"20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc67c38-a37b-46b6-afa1-7c0a715501ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","timestamp":"2020. július. 08. 19:05","title":"Márki-Zay Péter: Ötmilliárdot vett el Hódmezővásárhelytől a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról, hogy egészen apró lényekként kezdhették.","shortLead":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról...","id":"20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7d4e7-4ef8-44ca-b27f-e81d508692f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","timestamp":"2020. július. 07. 20:03","title":"Apró élőlények lehettek a dinoszauruszok ősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]