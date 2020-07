Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","shortLead":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","id":"20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a977817-764b-4aaa-abf0-fa7590e417bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","timestamp":"2020. július. 08. 07:59","title":"Megosztott autók céges használatra – Magyarországon újít a Share Now","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd94fef-5b5e-4ece-a835-ad84020f091e","c_author":"Fleck Zoltán","category":"360","description":"Összehasonlítható-e egy pedofil képeket gyűjtögető cselekménye egy közlekedési szabálysértőével? Pénzbüntetésnél lehet-e azt mondani, hogy X összeget ér egy elkövetés? És miért annyit? Hogy lehet a málna ilyen drága, ha a répa csak ennyi? Sokan piaci szemlélettel ítélkeznek az ítéletekről, de a büntetőjog összetettebb dolog. Ezt világítja meg ebben az írásban Fleck Zoltán jogszociológus, az ELTE tanára.","shortLead":"Összehasonlítható-e egy pedofil képeket gyűjtögető cselekménye egy közlekedési szabálysértőével? Pénzbüntetésnél...","id":"20200709_pedofil_Kaleta_Gabor_buntetese_hatter_Fleck_Zoltan_ELTE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd94fef-5b5e-4ece-a835-ad84020f091e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e853ce7e-3aa2-4c06-baec-68a3c651430e","keywords":null,"link":"/360/20200709_pedofil_Kaleta_Gabor_buntetese_hatter_Fleck_Zoltan_ELTE","timestamp":"2020. július. 09. 12:00","title":"Mihez képest mennyi a pedofil Kaleta Gábor büntetése? – Jogtudományi háttér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek, milyen életkorban melyik a legalkalmasabb biztosítástípus? Összeszedtük öt pontban, hogy melyikről mit érdemes tudni, és hogy milyen szempontok alapján célszerű választani.","shortLead":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek...","id":"20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128c28b0-fe04-47f0-a349-19507c6b623a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","timestamp":"2020. július. 07. 19:30","title":"Vigyázni akar magára? 5 pontban elmagyarázzuk, hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én a tűzijátékot az Eiffel-toronynál, de a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül.\r

\r

","shortLead":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én...","id":"20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174a2226-d315-4b4b-826d-a646b226b651","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","timestamp":"2020. július. 09. 09:46","title":"Azért is lesz tűzijáték Párizsban, de ez lesz a valaha volt legszomorúbb ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d86709-b7e2-4f76-9027-8e1ace91dd60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még van esély rendezett kilábalásra – ez derül ki a legutóbbi gazdaságkutatói prognózisokból. Bár nem biztos, hogy ezt a sommás véleményt valamennyien elfogadnák, de elemzéseik tartalmának feltehetőleg ez a közös pontja. Vagyis nem szállt el a remény, hogy a súlyosnak vagy kevésbé súlyosnak tippelt visszaesés után elindulhat a viszonylag tempós felkapaszkodás a mélyből. Ám kérdés, hogy a 2019-es esztendő teljesítményét jövőre el lehet-e érni.","shortLead":"Még van esély rendezett kilábalásra – ez derül ki a legutóbbi gazdaságkutatói prognózisokból. Bár nem biztos, hogy ezt...","id":"20200709_Ha_jon_a_masodik_hullam_az_maga_lesz_az_Armageddon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d86709-b7e2-4f76-9027-8e1ace91dd60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6080d639-f740-4ac3-b684-d6de224d8957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_Ha_jon_a_masodik_hullam_az_maga_lesz_az_Armageddon","timestamp":"2020. július. 09. 15:25","title":"Palócz Éva: \"A második hullám maga lenne az Armageddon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","shortLead":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","id":"20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0f4774-7e0c-443f-bdb1-48c37c50a5da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","timestamp":"2020. július. 08. 16:23","title":"Banánrosttal készít lebomló cipőket egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a314383c-3c12-49d7-9384-c0f8cadae46c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A turizmusban dolgozók úgy érzik, magukra hagyta őket az állam, a járulékkedvezmény és a bértámogatás már kifutott, szükség lenne a korábban beharangozott állami milliárdra. A programért a turisztikai ügynökség felel, de még a kiírásig sem jutott el.","shortLead":"A turizmusban dolgozók úgy érzik, magukra hagyta őket az állam, a járulékkedvezmény és a bértámogatás már kifutott...","id":"20200709_Negy_honapja_hirdettek_milliardos_vis_major_keretet_a_turizmusban_maig_nem_utaltak_egy_fillert_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a314383c-3c12-49d7-9384-c0f8cadae46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51e2577-9d8d-438a-ad0c-8119aaddb358","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Negy_honapja_hirdettek_milliardos_vis_major_keretet_a_turizmusban_maig_nem_utaltak_egy_fillert_sem","timestamp":"2020. július. 09. 11:10","title":"Összeomlóban: ígértek egymilliárdot a szállodásoknak, egy fillért sem utaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","shortLead":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","id":"20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa36ae3-5149-4824-a622-857a4e5e902d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","timestamp":"2020. július. 08. 08:38","title":"Fellebbezett Kaleta Gábor, másodfokon folytatódik az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]