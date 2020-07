Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, az utóbbi 24 óra alatt diagnosztizált esetszám pedig rekordot döntött szerdán.","shortLead":"Meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, az utóbbi 24 óra alatt diagnosztizált...","id":"20200708_Romania_rekord_rendkivuli_allapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c79b84-16aa-40bd-910c-892de15ff0e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Romania_rekord_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. július. 08. 19:11","title":"Romániában rekordot döntött a napi esetek száma, ismét bevezethetik a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e35c57-6e89-4549-b64e-a7e0645c174a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykoron dinnyékkel telepakolt Zsigulit negyedmillió forintért hirdetik.","shortLead":"Az egykoron dinnyékkel telepakolt Zsigulit negyedmillió forintért hirdetik.","id":"20200708_elado_roka_ladaja_az_uvegtigris_3bol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4e35c57-6e89-4549-b64e-a7e0645c174a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f729d6-fe2d-483e-8914-0505099a2dfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_elado_roka_ladaja_az_uvegtigris_3bol","timestamp":"2020. július. 08. 06:41","title":"Eladó Róka Ladája az Üvegtigris 3-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel foglalkozó üzletasszonnyal is kötött szerződést az – átlagáron – 19 millió forintos lélegeztetőgépek beszerzésére a külügyi tárca, derül ki a csütörtöktől megvásárolható HVG-ből. A történetnek szereplője egy olyan üzletember is, aki az azeri ügyek környékén tűnt fel.\r

","shortLead":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel...","id":"20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9211d2aa-21cd-4098-bd66-8e30f9799e84","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","timestamp":"2020. július. 08. 11:01","title":"Az hozott be ide lélegeztetőgépet, aki csak akart (és jó kapcsolatai voltak)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben, a Mercedes is hasonló eredményeket vár.","shortLead":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben...","id":"20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542a733c-ecc2-4b9c-a512-8328a4a06adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 09. 10:31","title":"Az Audit, a BMW-t és a Mercedest is alaposan megviselte a koronavírus-válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most hirdettek kivitelezőt. ","shortLead":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most...","id":"20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd791e8-21a3-4d03-9646-d1e214b39a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","timestamp":"2020. július. 09. 15:00","title":"Startol a kerékpárút nélküli kerékpáros túraközpont építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Még 2014-ben fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához a Mohácsi Takarékbank Zrt. és a Kinizsi Bank Zrt.","shortLead":"Még 2014-ben fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához a Mohácsi Takarékbank Zrt. és a Kinizsi Bank Zrt.","id":"20200707_Takarekszovetkezeti_integracio_Strasbourg_elutasitotta_a_reszvenyesek_panaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f9fb30-f813-4885-ac39-d1a1c14c30b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_Takarekszovetkezeti_integracio_Strasbourg_elutasitotta_a_reszvenyesek_panaszat","timestamp":"2020. július. 07. 18:40","title":"Takarékszövetkezeti integráció: Strasbourg elutasította a részvényesek panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa9bdb-3764-4e0a-9730-942c71f69aa4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1963-as Hot Rod magazin borítóképeként feltűnt autó sok mindent megváltoztatott a műfajban. ","shortLead":"Az 1963-as Hot Rod magazin borítóképeként feltűnt autó sok mindent megváltoztatott a műfajban. ","id":"20200708_Elado_a_Hot_Rodok_etalonautoja_egy_1932es_langnyelves_Ford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa9bdb-3764-4e0a-9730-942c71f69aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f80b826-4083-4e64-bc64-6542fd67f52a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Elado_a_Hot_Rodok_etalonautoja_egy_1932es_langnyelves_Ford","timestamp":"2020. július. 08. 14:05","title":"Eladó a Hot Rodok etalonautója, az 1932-es lángnyelves Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így tesznek a szlovén határszakaszon is.","shortLead":"Így tesznek a szlovén határszakaszon is.","id":"20200708_Ausztria_megkettozi_az_ellenorzest_a_magyar_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c9897c-c5c9-4161-bab5-177078276323","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Ausztria_megkettozi_az_ellenorzest_a_magyar_hataron","timestamp":"2020. július. 08. 10:35","title":"Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]