Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német autóklub tesztjei szerint aggasztó a helyzet a Keyless-Go rendszerű autók esetében.","shortLead":"A német autóklub tesztjei szerint aggasztó a helyzet a Keyless-Go rendszerű autók esetében.","id":"20200709_szinte_az_osszes_kulcs_nelkuli_autot_konnyu_ellopni_de_a_8as_vw_golf_kivetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8beeadf-f0fc-4e98-9f56-14191612c927","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_szinte_az_osszes_kulcs_nelkuli_autot_konnyu_ellopni_de_a_8as_vw_golf_kivetel","timestamp":"2020. július. 09. 06:41","title":"Szinte az összes kulcs nélküli autót könnyű ellopni, de a 8-as VW Golf kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed2238-d01e-45f5-a3b6-bd53d78b993e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-16 legénysége egy holdjáró segítségével fedezte fel a Hold felszínét, amiről videót is készítettek az asztronauták. Ezt modernizálták, a végeredmény pedig igen látványos lett.","shortLead":"Az Apollo-16 legénysége egy holdjáró segítségével fedezte fel a Hold felszínét, amiről videót is készítettek...","id":"20200709_apollo_16_holdjaro_4k_video_lunar_rover","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed2238-d01e-45f5-a3b6-bd53d78b993e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a3eec3-d052-4c72-9af8-81145525e41e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_apollo_16_holdjaro_4k_video_lunar_rover","timestamp":"2020. július. 09. 20:03","title":"Lenyűgöző: 4K-s videón látni, hogyan kocsikáznak a NASA űrhajósai a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy véli, nehéz szavakat találni azokra a szemenszedett hazugságokra, amelyeket az SZFE-vel kapcsolatban állítanak. ","shortLead":"Úgy véli, nehéz szavakat találni azokra a szemenszedett hazugságokra, amelyeket az SZFE-vel kapcsolatban állítanak. ","id":"20200710_Mate_Gabor_modellvaltas_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50739555-3d51-4f78-86f6-f0e3e4c242f0","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Mate_Gabor_modellvaltas_SZFE","timestamp":"2020. július. 10. 13:12","title":"Máté Gábor a modellváltásról: Ebbe a Színművészeti egész adminisztrációja bele fog szakadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2173862-f782-4174-83c8-d75e8c4072f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ikonikus sláger új verziója az UNICEF Reimagine (Gondold újra) kampányát támogatja, amely a COVID-19 utáni világot szeretné a gyermekek számára élhetőbbé tenni.\r

\r

","shortLead":"Az ikonikus sláger új verziója az UNICEF Reimagine (Gondold újra) kampányát támogatja, amely a COVID-19 utáni világot...","id":"20200709_Csaladja_ujrairja_Bob_Marley_One_Love_cimu_slageret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2173862-f782-4174-83c8-d75e8c4072f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b36dab-d2bd-4d4a-99af-1f97abe2775b","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Csaladja_ujrairja_Bob_Marley_One_Love_cimu_slageret","timestamp":"2020. július. 09. 11:29","title":"Családja „újraírja” Bob Marley One Love című slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","shortLead":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","id":"20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57a82e-11fc-4265-8b16-fc0a2e23a12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","timestamp":"2020. július. 10. 11:35","title":"Az Opel villámos logója is hozzáidomul az új világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség; az ügyben 20 embert gyanúsítottak meg – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.","shortLead":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt...","id":"20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0388a519-cb99-4824-8420-e5cd69ef9afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","timestamp":"2020. július. 08. 15:47","title":"Tizenkét kormánytisztviselő őrizetét rendelték el a Mozaik utcai műszaki állomás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel egyáltalán nem lesz szükség vezetőre, a jármű mindent magától csinál.","shortLead":"Ezzel egyáltalán nem lesz szükség vezetőre, a jármű mindent magától csinál.","id":"20200709_elon_musk_onvezeto_technologia_tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab516a4-b48a-4833-b0e6-6fbdb3d7a816","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_elon_musk_onvezeto_technologia_tesla","timestamp":"2020. július. 09. 12:09","title":"Elon Musk szerint rövidesen elkészülnek a teljesen önvezető technológiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás alkotását a legjobb nemzetközi filmek szűkített listájára is beválogatta az Amerikai Filmakadémia tavaly decemberben.","shortLead":"Tóth Barnabás alkotását a legjobb nemzetközi filmek szűkített listájára is beválogatta az Amerikai Filmakadémia tavaly...","id":"20200708_Magyar_film_zsuri_fodij_Szofia_filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a48277-78e6-472f-b799-feebda4c9ae7","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Magyar_film_zsuri_fodij_Szofia_filmfesztival","timestamp":"2020. július. 08. 19:22","title":"Magyar film kapta a zsűri fődíját a szófiai filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]