[{"available":true,"c_guid":"e693e151-2b12-4269-b57f-7ef022140626","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem valószínű, hogy valóban medve volt, de az önkormányzat óvatosságra int.","shortLead":"Nem valószínű, hogy valóban medve volt, de az önkormányzat óvatosságra int.","id":"20200710_Medvet_lattak_a_Normafan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e693e151-2b12-4269-b57f-7ef022140626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182b0936-5110-46e5-9b4a-7e3dc3232293","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Medvet_lattak_a_Normafan","timestamp":"2020. július. 10. 13:43","title":"Medvét láttak a Normafán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a márciusihoz hasonló helyzetben vagyunk.","shortLead":"A miniszter szerint a márciusihoz hasonló helyzetben vagyunk.","id":"20200711_Kasler_A_masodik_hullam_hatarara_erkeztunk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119269c9-5856-4970-a84c-9817c869f4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Kasler_A_masodik_hullam_hatarara_erkeztunk_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 13:53","title":"Kásler: A járvány második hullámának határára érkeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01862e92-468b-4025-b678-070a782b622d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hagyományos „gyógyszereket” készítenek a különböző részeikből, ezért pörög egyre jobban a kereskedelmük.","shortLead":"Hagyományos „gyógyszereket” készítenek a különböző részeikből, ezért pörög egyre jobban a kereskedelmük.","id":"20200710_Egyre_tobb_oroszlant_jaguart_es_parducot_pusztitanak_el_hogy_eladjak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01862e92-468b-4025-b678-070a782b622d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a580ea18-3a44-4114-8fa9-5ea94d221666","keywords":null,"link":"/zhvg/20200710_Egyre_tobb_oroszlant_jaguart_es_parducot_pusztitanak_el_hogy_eladjak_oket","timestamp":"2020. július. 10. 15:13","title":"Egyre több oroszlánt, jaguárt és párducot ölnek meg, hogy eladják a részeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192c17fe-ab1b-43c0-93e2-69fee6f24577","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy válasszak naptejet, milyen összetevőkre figyeljek, mikor és hogy kell használni, mit kenjünk a gyerekre, lehetünk-e allergiásak ezektől a készítményektől, mit tegyek, ha vegán vagyok? Míg korábban főként a tengerparton nyaralók vagy síelők életét keserítette meg az erős UV-sugárzás, már Magyarországon is egyre gyakrabban adnak ki figyelmeztetést. Mi pedig feltettünk minden kérdést, ami a védekezésről eszünkbe jutott. ","shortLead":"Hogy válasszak naptejet, milyen összetevőkre figyeljek, mikor és hogy kell használni, mit kenjünk a gyerekre...","id":"20200710_uvsugarzas_naptej_napozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=192c17fe-ab1b-43c0-93e2-69fee6f24577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8904d0-59a8-4971-b614-5b369066d49b","keywords":null,"link":"/elet/20200710_uvsugarzas_naptej_napozas","timestamp":"2020. július. 10. 06:30","title":"Ne igyuk meg, amúgy minden jobb a semminél – naptejkisokos UV-riasztásos napokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa54795-31c1-472f-9b05-4e9b5a75ae7f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat harmadik, befejező részében három további érdekes párost mutatunk be. ","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200710_Hires_emberek_hires_hazi_kedvencei__3_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa54795-31c1-472f-9b05-4e9b5a75ae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8c47ef-9725-4a80-9256-770f41553012","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200710_Hires_emberek_hires_hazi_kedvencei__3_resz","timestamp":"2020. július. 10. 19:15","title":"Híres emberek híres házi kedvencei – 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában egy nap alatt csaknem 700 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Romániában egy nap alatt csaknem 700 új fertőzöttet találtak.","id":"20200711_Sorra_jelentenek_rekordszamu_uj_koronavirusos_eseteket_a_szomszedos_orszagokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bd8a5c-d65d-4644-9629-21da0b08499b","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Sorra_jelentenek_rekordszamu_uj_koronavirusos_eseteket_a_szomszedos_orszagokbol","timestamp":"2020. július. 11. 18:31","title":"Sorra dőlnek meg a napi koronavírus-rekordok a szomszédos országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendeléseken és a háziorvosi praxisokban is egyre komolyabb létszámhiánnyal küzdenek.","shortLead":"A szakrendeléseken és a háziorvosi praxisokban is egyre komolyabb létszámhiánnyal küzdenek.","id":"20200710_A_nyugdijas_orvosok_harmada_nem_tert_vissza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df11ce3-56c4-4efe-a407-b8eae5f186f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_A_nyugdijas_orvosok_harmada_nem_tert_vissza","timestamp":"2020. július. 10. 07:16","title":"A nyugdíjas orvosok harmada nem tért vissza a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. Meg is lett az eredménye: Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc csapata kiléphet az európai fociporondra. A Felcsút felemelkedésével párhuzamosan azonban tradicionális városi labdarúgóklubok süllyedtek el.","shortLead":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. Meg is lett az eredménye: Orbán Viktor és...","id":"202028__orban_es_a_labdarugas__felcsuti_bronz_tizmilliardokbol__atrajzolt_fociterkep__megvette_kilora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdd6350-3522-485b-96f1-7ebf96e6f1a5","keywords":null,"link":"/360/202028__orban_es_a_labdarugas__felcsuti_bronz_tizmilliardokbol__atrajzolt_fociterkep__megvette_kilora","timestamp":"2020. július. 11. 08:15","title":"Orbán több tízmilliárd forint közpénzből tette fel a Felcsútot a magyar focitérképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]