Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Letesztelték az együttes minden olyan játékosát, aki külföldön járt. Egyikükről kiderült, hogy fertőzött.","shortLead":"Letesztelték az együttes minden olyan játékosát, aki külföldön járt. Egyikükről kiderült, hogy fertőzött.","id":"20200710_koronavirus_bekescsabai_kezilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de357270-ab1f-4ca0-90db-52003e103d35","keywords":null,"link":"/sport/20200710_koronavirus_bekescsabai_kezilabda","timestamp":"2020. július. 10. 16:37","title":"Koronavírusos a békéscsabai női kézilabdacsapat egyik játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész válófélben van, ami alaposan megnöveli a kiadásait.","shortLead":"A színész válófélben van, ami alaposan megnöveli a kiadásait.","id":"20200711_Robert_De_Niro_koronavirus_Nobu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3844051f-6bb4-4b3c-9cee-9c8875f2a5da","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Robert_De_Niro_koronavirus_Nobu","timestamp":"2020. július. 11. 10:41","title":"Több millió dollárt bukott Robert De Niro a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint ez csak a szélesebb körű tesztelés miatt van.","shortLead":"Trump szerint ez csak a szélesebb körű tesztelés miatt van.","id":"20200710_Rekordot_dontott_a_koronavirus_Amerikaban_egy_nap_alatt_64_ezer_uj_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d3d88e-ccb9-4adf-9001-bd8320f28651","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_Rekordot_dontott_a_koronavirus_Amerikaban_egy_nap_alatt_64_ezer_uj_fertozott","timestamp":"2020. július. 10. 06:25","title":"Rekordot döntött a koronavírus Amerikában: egy nap alatt 64 ezer új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészségért folytatott aláírásgyűjtés miatt. A képviselő nem ért egyet a döntéssel.","shortLead":"Az Európai Ügyészségért folytatott aláírásgyűjtés miatt. A képviselő nem ért egyet a döntéssel.","id":"20200710_Egymillio_forintra_buntettek_Hadhazy_Akost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7d5663-5af3-4a14-8665-d90a152eb7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Egymillio_forintra_buntettek_Hadhazy_Akost","timestamp":"2020. július. 10. 08:33","title":"Egymillió forintra büntették Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","shortLead":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","id":"20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0a0dad-66ec-4acc-948e-f4dba5f52560","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","timestamp":"2020. július. 11. 10:50","title":"Szakmai ellenőrzés nélkül építhetik át a gellérthegyi Citadella környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A behurcolás a veszély most a miniszterelnök szerint.","shortLead":"A behurcolás a veszély most a miniszterelnök szerint.","id":"20200710_Orban_Tobb_Balaton_kevesebb_Adria_es_akkor_a_jarvany_is_feken_tarthato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9d6ee-79c7-40c9-90a6-c7a823dd140d","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Orban_Tobb_Balaton_kevesebb_Adria_es_akkor_a_jarvany_is_feken_tarthato","timestamp":"2020. július. 10. 07:39","title":"Orbán: Több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92447db4-4e90-4da8-a660-7e87d5eaab2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a négykarikás kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","shortLead":"Ezt a négykarikás kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","id":"20200711_idokapszula_2600_kilometerrel_arulnak_egy_25_eves_audi_coupet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92447db4-4e90-4da8-a660-7e87d5eaab2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cad960-c550-4025-a5a2-0155fa17e3a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_idokapszula_2600_kilometerrel_arulnak_egy_25_eves_audi_coupet","timestamp":"2020. július. 11. 06:41","title":"Időkapszula: 2600 kilométerrel árulnak egy 25 éves Audi Coupét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2701e10c-8086-423e-9f67-24c18434f2a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bemutatta az új EU-költségvetésre vonatkozó javaslatait. Nem a jogállamiság az egyetlen szigorú pont benne. ","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bemutatta az új EU-költségvetésre vonatkozó javaslatait. Nem a jogállamiság...","id":"20200710_Egyre_kisebb_az_eselye_hogy_ne_kossek_politikai_feltetelekhez_az_EUpenzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2701e10c-8086-423e-9f67-24c18434f2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edd351-c608-4486-90b7-f64cb84cd5ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Egyre_kisebb_az_eselye_hogy_ne_kossek_politikai_feltetelekhez_az_EUpenzeket","timestamp":"2020. július. 10. 12:41","title":"Egyre kisebb az esélye, hogy ne kössék politikai feltételekhez az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]