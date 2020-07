Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","shortLead":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","id":"20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57a82e-11fc-4265-8b16-fc0a2e23a12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","timestamp":"2020. július. 10. 11:35","title":"Az Opel villámos logója is hozzáidomul az új világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők által tapasztalt kihívásokat, valamint a nagymértékű digitális átalakuláshoz kapcsolódó technológiai stratégiákat, terveket térképezte fel. A két tanulmány a krízishelyzet más-más aspektusait dolgozta fel, az azonban közös megállapítás volt, hogy a gyorsan megváltozott körülményekből adódó nyomás és stressz jelentős tényezőként jelent meg.","shortLead":"A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők által tapasztalt...","id":"20200709_koronavirus_jarvany_informatikai_vezetok_velemenye_cisco_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e8a607-22bf-4fe3-9c4c-3e5726de1980","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_jarvany_informatikai_vezetok_velemenye_cisco_kutatas","timestamp":"2020. július. 09. 14:03","title":"Amit korábban egy év alatt hagyott jóvá a cég, az most hetek alatt megvolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"129 ember van még kórházban.","shortLead":"129 ember van még kórházban.","id":"20200711_Hat_ujabb_beteg_van_itthon_ket_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ea570-c33b-4afb-b823-5dc557f04cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Hat_ujabb_beteg_van_itthon_ket_ember_meghalt","timestamp":"2020. július. 11. 08:25","title":"Hat újabb beteg van itthon, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3f3391-67fe-4064-b142-d5b1759722f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen zwickaui gyárában készülő modell 500 kilométeres hatótávval kecsegtet.","shortLead":"A Volkswagen zwickaui gyárában készülő modell 500 kilométeres hatótávval kecsegtet.","id":"20200709_az_elso_spanyol_villanyauto_itt_a_cupra_elborn_seat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b3f3391-67fe-4064-b142-d5b1759722f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9c61e2-f7d4-4160-ae2d-99d64dfb7617","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_az_elso_spanyol_villanyauto_itt_a_cupra_elborn_seat","timestamp":"2020. július. 09. 11:21","title":"Az első spanyol villanyautó: itt a Cupra El-Born","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b862339-938a-42ce-bef1-8806bf919262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermekvédelmi törvény szigorításáért tüntettek a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületénél. A demonstrálók szerint Kaleta Gábor esete üzenetértékű, az Anyák a Gyermekekért civil szervezet tagja szerint a gyermekvédelmi rendszer hibákkal telített.","shortLead":"A gyermekvédelmi törvény szigorításáért tüntettek a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületénél. A demonstrálók szerint...","id":"20200709_kaleta_gabor_tuntetes_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b862339-938a-42ce-bef1-8806bf919262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19462992-3343-481a-9083-f1dd21bc555f","keywords":null,"link":"/elet/20200709_kaleta_gabor_tuntetes_birosag","timestamp":"2020. július. 09. 19:38","title":"Tüntettek a Kaleta-ítélet ellen: A gyerek szexuális használata lélekgyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b2b47d-998b-4f33-be7e-bae41957a210","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű pickup felfrissített változata a korábbinál nagyobb és erősebb dízelmotorral és több egyéb fejlesztéssel támad.","shortLead":"A népszerű pickup felfrissített változata a korábbinál nagyobb és erősebb dízelmotorral és több egyéb fejlesztéssel...","id":"20200710_magyarorszagon_a_megujult_toyota_hilux_ulesprobat_vettunk_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b2b47d-998b-4f33-be7e-bae41957a210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a18b0e-d775-458d-8e6d-b4b367da167c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_magyarorszagon_a_megujult_toyota_hilux_ulesprobat_vettunk_benne","timestamp":"2020. július. 10. 11:44","title":"Magyarországon a megújult Toyota Hilux, üléspróbát vettünk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves Oli McBurnie jogosítványát 16 hónapra bevonták.","shortLead":"A 24 éves Oli McBurnie jogosítványát 16 hónapra bevonták.","id":"20200710_ittas_vezetes_birsag_oli_mcburnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a185fec9-ef63-4969-8dd4-d2aab8d52e05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_ittas_vezetes_birsag_oli_mcburnie","timestamp":"2020. július. 10. 21:31","title":"11 millió forintnyi bírságot kapott egy labdarúgó ittas vezetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","shortLead":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","id":"20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdc7f65-f317-4267-9bed-c782bdab2fff","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","timestamp":"2020. július. 10. 05:11","title":"Már nem kell karanténba mennie azoknak, akik Magyarországról Angliába utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]