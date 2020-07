Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát az elmúlt évtizedekben sokféleképpen próbálták magyarázni.","shortLead":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát az elmúlt évtizedekben sokféleképpen próbálták magyarázni.","id":"20200711_Hatvan_ev_utan_megoldottak_a_Gyatlovrejtelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1368caf-edb5-42c5-9367-f3cf6f6c4255","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Hatvan_ev_utan_megoldottak_a_Gyatlovrejtelyt","timestamp":"2020. július. 11. 20:41","title":"Hatvan év után megoldották a Gyatlov-rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Juice Wrld albuma pénteken jelent meg, és rég nem látott érdeklődést váltott ki.","shortLead":"Juice Wrld albuma pénteken jelent meg, és rég nem látott érdeklődést váltott ki.","id":"20200710_Spotify_amerikai_rapper_Iphone_Android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ea571b-78ee-4458-803f-0766e95b730f","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Spotify_amerikai_rapper_Iphone_Android","timestamp":"2020. július. 10. 16:19","title":"Összeomlott a Spotify az elhunyt amerikai rapper lemezének megjelenése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089d72d1-2fda-4808-8b87-a6d87846a636","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ahol a német megszállás alatt hét Gorbacsov halt meg, oda hívta Gorbacsov vendégségbe Kohlt, és a barátkozás jól sült el. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"Ahol a német megszállás alatt hét Gorbacsov halt meg, oda hívta Gorbacsov vendégségbe Kohlt, és a barátkozás jól sült...","id":"20200711_Carlos_menekultek_Gorbacsov_Kohl_1990_julius_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=089d72d1-2fda-4808-8b87-a6d87846a636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f419c7-158f-4fca-b8ae-db5c477c315a","keywords":null,"link":"/360/20200711_Carlos_menekultek_Gorbacsov_Kohl_1990_julius_11","timestamp":"2020. július. 11. 17:00","title":"A hírhedt terrorista, Carlos NDK-s vendéglátóinak a haja szála sem görbül – 1990. július 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa5e023-5caf-4b1c-ab3a-3ecb5b401050","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200710_Marabu_FekNyuz_Istvan_a_mi_urunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa5e023-5caf-4b1c-ab3a-3ecb5b401050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23b0e8-9f9c-46e6-8e84-c0c7021c4c91","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Marabu_FekNyuz_Istvan_a_mi_urunk","timestamp":"2020. július. 10. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: István a mi urunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a613b9b-cf93-4164-96bb-62be68c5cd0d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Falcon City egy nyomozással teli, mégis könnyed point-and-click videojáték, melynek nyitójelenetében a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) neve is felvillan. De nem csak ezek miatt érdekes a magyar fejlesztők pár euróért vihető szoftvere.","shortLead":"A Falcon City egy nyomozással teli, mégis könnyed point-and-click videojáték, melynek nyitójelenetében a Budapesti...","id":"20200711_falcon_city_teszt_point_and_click_videojatek_nyomozos_jatek_likely_games_budapesti_metropolitan_egyetem_metu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a613b9b-cf93-4164-96bb-62be68c5cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cb123-662e-486e-ba06-81386c71def0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_falcon_city_teszt_point_and_click_videojatek_nyomozos_jatek_likely_games_budapesti_metropolitan_egyetem_metu","timestamp":"2020. július. 11. 08:03","title":"Falcon City: Humoros nyomozós játékot készítettek magyar programozók, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97a24ba-e9d8-4407-ba3a-a3bfdc2c95c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente több mint ezer gyalogost gázolnak el a zebrán, a független Székely Sándor ezért több változtatást is javasol. ","shortLead":"Évente több mint ezer gyalogost gázolnak el a zebrán, a független Székely Sándor ezért több változtatást is javasol. ","id":"20200711_Megvaltozhat_a_KRESZ_a_zebraminimumot_vizsgalja_a_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97a24ba-e9d8-4407-ba3a-a3bfdc2c95c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e371c26d-145c-4ebf-9cc5-e923a3738a87","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Megvaltozhat_a_KRESZ_a_zebraminimumot_vizsgalja_a_miniszterium","timestamp":"2020. július. 11. 09:26","title":"Túl sok gyalogost ütnek el, megváltozhat a KRESZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években. Már hazánkban is elérhető – bár csak korlátozott földrajzi lefedettséggel – az 5G szélessávú mobilinternet, amely az elképesztő letöltési sebesség mellett új technológiák hétköznapi elterjedését hozhatja magával. Lássuk, hogyan is nézne ki az 5G-alapú jövőnk!","shortLead":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években...","id":"magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accee00e-8311-4be8-ae7b-78ba8161f5fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","timestamp":"2020. július. 10. 12:42","title":"Az 5G elhozza a sci-fi filmek világát az otthonainkba - infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"}]