Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4849ded4-f847-4ea4-ad68-14563293ceb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A gyorskorcsolyázó júniusban, az edzőtáborban lett rosszul.","shortLead":"A gyorskorcsolyázó júniusban, az edzőtáborban lett rosszul.","id":"20200711_27_evesen_elhunyt_Lara_van_Ruijven_vilagbajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4849ded4-f847-4ea4-ad68-14563293ceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feecf175-ee29-42cd-9b9b-57f81b5c3386","keywords":null,"link":"/sport/20200711_27_evesen_elhunyt_Lara_van_Ruijven_vilagbajnok","timestamp":"2020. július. 11. 12:57","title":"27 évesen elhunyt Lara van Ruijven világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit a fővárosi dugókkal. A BKK az előző ciklusban sok fejlesztést nem kommunikálhatott – állítja az új főpolgármester-helyettes. A kommunikáció az új vezetés alatt sem az igazi, de ezen a téren is fejlesztésekre készülnek.","shortLead":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit...","id":"20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd33d3fe-0d28-4b6b-8ef7-981d92f0544e","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","timestamp":"2020. július. 12. 20:00","title":"Létezik autós-bringás-béke? És Budapesten is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1de46-e9df-4888-bad3-dfa8ba3c2916","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit rendőrök őrizete vettek egy 12 éves fiút, aki rasszista üzenetekkel zaklatta a Crystal Palace fekete csatárát, Wilfried Zahát.","shortLead":"A brit rendőrök őrizete vettek egy 12 éves fiút, aki rasszista üzenetekkel zaklatta a Crystal Palace fekete csatárát...","id":"20200712_12_eves_rasszistat_vett_orizetbe_a_brit_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b1de46-e9df-4888-bad3-dfa8ba3c2916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4745575e-ebdd-48ea-89ca-9dfa788958e2","keywords":null,"link":"/elet/20200712_12_eves_rasszistat_vett_orizetbe_a_brit_rendorseg","timestamp":"2020. július. 12. 21:11","title":"12 éves rasszistát vett őrizetbe a brit rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa021c8f-a9fe-41f4-9ce8-40936960e076","c_author":"HVG","category":"360","description":"Személyre szabott étrendet lehet kidolgozni egy egyszerű vizelettesztből – derül ki egy több tudományos műhely együttműködésével zajlott átfogó kutatásból. ","shortLead":"Személyre szabott étrendet lehet kidolgozni egy egyszerű vizelettesztből – derül ki egy több tudományos műhely...","id":"202028_etrendjavaslat_vizelettesztbol_kinek_mi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa021c8f-a9fe-41f4-9ce8-40936960e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce85530c-1866-4ce4-9f59-eda8e7c530ba","keywords":null,"link":"/360/202028_etrendjavaslat_vizelettesztbol_kinek_mi","timestamp":"2020. július. 13. 10:00","title":"Milyen ételt kell ennem? Erre is választ adhat egy ötperces, 46 pontos vizeletteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4138738c-88d6-440e-9b3b-88116688d18b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benjamin Keough 27 éves volt.\r

","shortLead":"Benjamin Keough 27 éves volt.\r

","id":"20200713_Ongyilkos_lett_Elvis_Presley_unokaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4138738c-88d6-440e-9b3b-88116688d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4069fd7-350d-40a2-827b-f4baf9dd0ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Ongyilkos_lett_Elvis_Presley_unokaja","timestamp":"2020. július. 13. 08:27","title":"Öngyilkos lett Elvis Presley unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098f9e9b-09e1-4e2f-9078-0e9094ccdf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amitabh Bachchannak és a fiának is pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Amitabh Bachchannak és a fiának is pozitív lett a tesztje.","id":"20200712_koronavirusos_bollywood_Amitabh_Bachchan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=098f9e9b-09e1-4e2f-9078-0e9094ccdf15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cf5537-cf23-470f-b145-7d80b45ae1ff","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_koronavirusos_bollywood_Amitabh_Bachchan","timestamp":"2020. július. 12. 11:48","title":"Koronavírusos az egyik legismertebb bollywoodi sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","shortLead":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","id":"20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1ec05c-95ed-4722-89fa-7190560a5496","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","timestamp":"2020. július. 12. 10:00","title":"Kocsis: A pedofil bűncselekménynél már a gondolatot is büntetni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási tömegbukás volt az 1. Gella Kupán, rögtön a rajt után az első körben a Tótvázsony és Balatonszőlős közti lejtmenetben – írja Facebook-oldalán a velo.hu. Helyszíni beszámolók szerint legalább húsz embert vittek kórházba a nagy sebességnél bekövetkezett baleset után.","shortLead":"Óriási tömegbukás volt az 1. Gella Kupán, rögtön a rajt után az első körben a Tótvázsony és Balatonszőlős közti...","id":"20200712_Oriasi_tomegbukas_tortent_a_Gella_magyarorszagi_kerekparos_kupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d116f4-776e-482b-81cb-c919609340ea","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Oriasi_tomegbukas_tortent_a_Gella_magyarorszagi_kerekparos_kupan","timestamp":"2020. július. 12. 15:02","title":"Óriási tömegbukás történt a Gella magyarországi kerékpáros kupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]