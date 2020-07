Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légvédelmi egység műszereinek rossz beállítása és a kommunikáció hiánya miatt lőtték le januárban Teherán közelében az UIA ukrán légitársaság Kijevbe tartó gépét – közölték az iráni hatóságok.","shortLead":"A légvédelmi egység műszereinek rossz beállítása és a kommunikáció hiánya miatt lőtték le januárban Teherán közelében...","id":"20200712_Iran_megmagyarazta_miert_lottek_le_az_ukran_utasszallitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400ff29a-5985-454f-8a47-1004423e5262","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Iran_megmagyarazta_miert_lottek_le_az_ukran_utasszallitot","timestamp":"2020. július. 12. 21:44","title":"Irán megmagyarázta, miért lőtték le az ukrán utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e48650e-87d3-4f10-b914-04f18502527c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar cégek adományait szállította Bagdadba az a katonai repülőgép, amely a napokban kétszer is megfordult Budapesten.","shortLead":"Magyar cégek adományait szállította Bagdadba az a katonai repülőgép, amely a napokban kétszer is megfordult Budapesten.","id":"20200713_katonai_repulogep_ferihegy_budapest_lockheed_c130j_hercules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e48650e-87d3-4f10-b914-04f18502527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e58b8f-e68d-4911-b339-2bd56a2ed177","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_katonai_repulogep_ferihegy_budapest_lockheed_c130j_hercules","timestamp":"2020. július. 13. 20:03","title":"Errefelé ritka katonai gép érkezett Ferihegyre – ráadásul kétszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is jelentősen nőtt a vírushordozók száma. Világszerte már 13 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, a kór mintegy 570 ezer emberéletet vett el.

","shortLead":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is...","id":"20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf201c-d227-482f-aa30-08e894df202b","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","timestamp":"2020. július. 12. 17:20","title":"Új rekord Amerikában: 66 ezer fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","shortLead":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","id":"20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1b6214-b72a-48f2-9256-14625ea6776f","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","timestamp":"2020. július. 14. 05:25","title":"Feljelentették Hadházyt, mert egy EU-s zászlót lógatott ki az autója ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","id":"20200712_trump_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7127add-ff75-4acf-8537-a9c123e67e85","keywords":null,"link":"/elet/20200712_trump_maszk","timestamp":"2020. július. 12. 08:49","title":"Trump végre megadta magát és maszkot húzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt az elmúlt 24 órában halálos áldozata a betegségnek.","shortLead":"Nem volt az elmúlt 24 órában halálos áldozata a betegségnek.","id":"20200712_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79802eff-3991-4939-991c-c0ba0c6c3482","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 12. 09:06","title":"Öt új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Problémát jelentenek a telefonokra és táblagépekre előre telepített alkalmazások – figyelmeztet a Kaspersky. A gyakran letörölhetetlen alkalmazások kockázata márkától függően egy és öt százalék között mozog az olcsóbb készülékek esetén, de extrém esetben akár 27 százalékosra is felmehet.","shortLead":"Problémát jelentenek a telefonokra és táblagépekre előre telepített alkalmazások – figyelmeztet a Kaspersky. A gyakran...","id":"20200712_elore_telepitett_alkalmazasok_kockazata_kaspersky_adware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bc5e8d-7677-4d4d-adea-55801a1f486c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_elore_telepitett_alkalmazasok_kockazata_kaspersky_adware","timestamp":"2020. július. 12. 08:03","title":"Mit okozhatnak az előre telepített reklámszoftverek a mobilokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zsiráfok világos bőrén feltűnő sötét foltok olyanok a kutatók számára, mint az embereknél az ujjlenyomat. A kutatók feltételezései szerint az állatok ennek alapján ismerik fel egymást. Az akár harminc állatot is magában foglaló csordákban tudják, melyik zsiráf az, aki csak odatévedt közéjük.","shortLead":"A zsiráfok világos bőrén feltűnő sötét foltok olyanok a kutatók számára, mint az embereknél az ujjlenyomat. A kutatók...","id":"202028_zsiraffoltkutatas_testkepterkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c087f57-e1e6-43b1-8399-a8595047bb9e","keywords":null,"link":"/360/202028_zsiraffoltkutatas_testkepterkep","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"Mire jók a zsiráfok foltjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]