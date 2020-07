Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni első divatbemutatót Milánóban.","shortLead":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni...","id":"20200714_maszk_divatbemutato_milano","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c30c4ab-b0ce-4de6-98f5-567852aad508","keywords":null,"link":"/elet/20200714_maszk_divatbemutato_milano","timestamp":"2020. július. 14. 20:32","title":"Maszkban rendezik az első divatbemutatót Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d354e24-d1d7-495d-8e9f-3d940badab20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Környezeti katasztrófával fenyeget.","shortLead":"Környezeti katasztrófával fenyeget.","id":"20200714_Ket_napja_langol_egy_amerikai_hadihajo_San_Diegoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d354e24-d1d7-495d-8e9f-3d940badab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bf01bf-3d2f-41d8-8da5-c6ed1e1722ad","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Ket_napja_langol_egy_amerikai_hadihajo_San_Diegoban","timestamp":"2020. július. 14. 06:13","title":"Két napja lángol egy amerikai hadihajó San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bb2f03-edb1-4cbc-b5f2-ba7cd824a4be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Messze a .pdf az internet legveszélyesebb fájlkiterjesztése a Panda Security egy friss felmérése szerint. De a .doc, a .txt és a .ppt is problémás lehet.","shortLead":"Messze a .pdf az internet legveszélyesebb fájlkiterjesztése a Panda Security egy friss felmérése szerint. De a .doc...","id":"20200713_pdf_veszelyes_fajlok_panda_security_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58bb2f03-edb1-4cbc-b5f2-ba7cd824a4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d389af9-803b-4d9d-b96d-43b3ebf38854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_pdf_veszelyes_fajlok_panda_security_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. július. 13. 16:03","title":"Milyen fájlokat tölt le a netről? Van köztük pdf? Legyen nagyon óvatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az államfő \"különös gonddal\" vizsgálta a törvénnyel kapcsolatos kritikákat. Szerinte a 300 ezer kisadózó semmiféle változást nem fog tapasztalni.","shortLead":"Az államfő \"különös gonddal\" vizsgálta a törvénnyel kapcsolatos kritikákat. Szerinte a 300 ezer kisadózó semmiféle...","id":"20200713_ader_janos_kata_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a370ee-1d55-4630-9d05-5d2917d517de","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_ader_janos_kata_adozas","timestamp":"2020. július. 13. 17:07","title":"Áder aláírta a kata szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is kritikus a járványhelyzet.","shortLead":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is...","id":"20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be584809-7ee0-4fa9-8b52-2e95921f3b47","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","timestamp":"2020. július. 13. 10:46","title":"Szerbiában már majdnem megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","id":"20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5966169-9433-4bbf-8a44-b113f9d3cf39","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","timestamp":"2020. július. 14. 09:07","title":"Szinte naponta zaklatták szexuálisan négy gyermeküket a kerepesi szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e48650e-87d3-4f10-b914-04f18502527c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar cégek adományait szállította Bagdadba az a katonai repülőgép, amely a napokban kétszer is megfordult Budapesten.","shortLead":"Magyar cégek adományait szállította Bagdadba az a katonai repülőgép, amely a napokban kétszer is megfordult Budapesten.","id":"20200713_katonai_repulogep_ferihegy_budapest_lockheed_c130j_hercules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e48650e-87d3-4f10-b914-04f18502527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e58b8f-e68d-4911-b339-2bd56a2ed177","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_katonai_repulogep_ferihegy_budapest_lockheed_c130j_hercules","timestamp":"2020. július. 13. 20:03","title":"Errefelé ritka katonai gép érkezett Ferihegyre – ráadásul kétszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","shortLead":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","id":"20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9719c186-98db-419d-965c-5d979538fafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","timestamp":"2020. július. 13. 07:59","title":"Búcsút kell intenünk a Bentley legerősebb divatterepjárójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]