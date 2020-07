Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a05dc155-5eca-40e9-a2a4-e1b39fec48eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon kevés készült ebből a szupersportos kivitelből, és ez a konkrét példány lényegében szalonállapotú.","shortLead":"Nagyon kevés készült ebből a szupersportos kivitelből, és ez a konkrét példány lényegében szalonállapotú.","id":"20200714_nem_veletlenul_kerul_150_millio_forintba_ez_a_30_eves_mercedes_190_e","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05dc155-5eca-40e9-a2a4-e1b39fec48eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d01303-b1a7-4337-a663-dbf4ca8010fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_nem_veletlenul_kerul_150_millio_forintba_ez_a_30_eves_mercedes_190_e","timestamp":"2020. július. 14. 06:41","title":"Nem véletlenül kerül 150 millió forintba ez a 30 éves Mercedes 190 E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában jelentkezett: 2020 első felében közel egyharmadával nőtt a támadások száma a G Data kiberbiztonsági cég adatai szerint. Az otthoni gépeket sokkal nagyobb erővel támadják.","shortLead":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában...","id":"20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457a769d-712b-4d71-ad93-e7615aba75da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","timestamp":"2020. július. 14. 21:03","title":"Bedurrantak a számítógépes vírusok, főleg az otthoni gépeket támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dbe8be-b6e0-4579-a413-af699ab6c810","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Magyar Nagydíj zárt kapus lesz, de valószínűleg sokan szeretnék majd kintről követni az eseményeket. Ezért inkább lezárják a pálya körüli utak többségét.","shortLead":"Az idei Magyar Nagydíj zárt kapus lesz, de valószínűleg sokan szeretnék majd kintről követni az eseményeket. Ezért...","id":"20200715_Utlezarasokkal_probaljak_tavol_tartani_a_nezoket_a_Hungaroringtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57dbe8be-b6e0-4579-a413-af699ab6c810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdb395b-04db-4238-86ed-74de05ccd649","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Utlezarasokkal_probaljak_tavol_tartani_a_nezoket_a_Hungaroringtol","timestamp":"2020. július. 15. 11:28","title":"Útlezárásokkal próbálják távol tartani a nézőket a Hungaroringtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat – közölte a Pest Megyei Főügyészség.","shortLead":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik...","id":"20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdad2623-94f3-4544-9158-cc8ed00f08ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","timestamp":"2020. július. 14. 11:52","title":"Vádat emeltek négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár összesen több mint 22 ezer fogvatartott és büntetés-végrehajtási dolgozó van az országban, májusig mindössze 77 esetben végeztek koronavírustesztet.","shortLead":"Bár összesen több mint 22 ezer fogvatartott és büntetés-végrehajtási dolgozó van az országban, májusig mindössze 77...","id":"20200715_kassai_daniel_magyar_bortonok_buntetes_vegrehajtas_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870b33ff-8e4e-49df-8515-e1818acc947c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_kassai_daniel_magyar_bortonok_buntetes_vegrehajtas_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. július. 15. 12:58","title":"Alig tesztelnek koronavírusra a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470030a5-943d-4726-9cb7-3498d6a1eeee","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Van, aki inkább más területen próbálkozik, elege van a központi szabályozásból. A parlament kedden szavazta meg a rövid távú lakáskiadás szabályozását lehetővé tevő törvényt.","shortLead":"Van, aki inkább más területen próbálkozik, elege van a központi szabályozásból. A parlament kedden szavazta meg a rövid...","id":"20200714_airbnb_szavazas_orszaggyules_lakaskiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470030a5-943d-4726-9cb7-3498d6a1eeee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfc7c5f-5265-464c-b6d6-1e747436ac79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_airbnb_szavazas_orszaggyules_lakaskiadas","timestamp":"2020. július. 14. 17:45","title":"\"Az utolsó szög a koporsóba\" - így élték meg az üzemeltető cégek az Airbnb szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nem világos, hogy Izrael tényleg bekebelezi Ciszjordánia egyharmadát, vagy csak blöff az ígérgetés. Netanjahu izraeli kormányfőt stratégiai szempontok is vezérelhetik.","shortLead":"Nem világos, hogy Izrael tényleg bekebelezi Ciszjordánia egyharmadát, vagy csak blöff az ígérgetés. Netanjahu izraeli...","id":"202028__ciszjordania_annektalasa__amman_felelmei__izraeli_ervek__veszablak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468776a-88a2-4ee4-a5a5-d9648e907511","keywords":null,"link":"/360/202028__ciszjordania_annektalasa__amman_felelmei__izraeli_ervek__veszablak","timestamp":"2020. július. 14. 17:00","title":"Izrael vár Ciszjordánia annektálásával, még nem kapott zöld jelzést Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek lesznek az ősszel érkező iPhone 12-esek.","shortLead":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek...","id":"20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8195dc-598f-4c6a-93c1-a1df790e9bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","timestamp":"2020. július. 14. 09:03","title":"Hogy milyenek lesznek az iPhone 12-esek a mostaniakhoz képest? Íme egy videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]