[{"available":true,"c_guid":"332b93f3-eeff-4299-bf6b-e35ad5045590","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lovassy Krisztián kerékpáros olimpikon is megsérült a vasárnapi kerékpáros tömegbalesetben, amely után vizsgálat indul. A következtetéseket beépítik a versenyszervezési feltételekbe.","shortLead":"Lovassy Krisztián kerékpáros olimpikon is megsérült a vasárnapi kerékpáros tömegbalesetben, amely után vizsgálat indul...","id":"20200713_kerekpar_verseny_bukas_baleset_tomegbaleset_gella_kupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=332b93f3-eeff-4299-bf6b-e35ad5045590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5234a35-d8ca-49d3-949b-551a8413dc79","keywords":null,"link":"/sport/20200713_kerekpar_verseny_bukas_baleset_tomegbaleset_gella_kupa","timestamp":"2020. július. 13. 19:51","title":"„Aki kevésbé vérzett, rohant ahhoz, aki mozdulni se tudott” – a tömegbaleset után vizsgálatot indít a kerékpáros szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8278d5f-8c62-4062-bf4c-a80fcbe6f737","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Termékszivárgás miatt hívnak vissza Bonduelle konzerveket.","shortLead":"Termékszivárgás miatt hívnak vissza Bonduelle konzerveket.","id":"20200714_Babkonzervet_hivott_vissza_a_Bonduelle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8278d5f-8c62-4062-bf4c-a80fcbe6f737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d7763-0f93-41f3-a05b-ba12585d2e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Babkonzervet_hivott_vissza_a_Bonduelle","timestamp":"2020. július. 14. 10:55","title":"Babkonzervet hívott vissza a Bonduelle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","shortLead":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","id":"20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b83c3-e0a4-4e55-9878-869f66d3c779","keywords":null,"link":"/sport/20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 15. 16:43","title":"Csütörtökön bajnok lehet a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul az anyag második tesztje.","shortLead":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul...","id":"20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0a80-7543-49d9-89cf-8c91d6d45dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","timestamp":"2020. július. 15. 10:33","title":"Oroszország augusztustól a mezei állampolgároknak is beadná saját koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","shortLead":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","id":"20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e1607-20e8-4dd4-b29a-ff23bd356568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","timestamp":"2020. július. 14. 09:59","title":"Meghalt Grant Imahara, az Állítólag egykori műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG információi szerint Mester Csaba ügyvéd kilép a Fehér Liliom Egyesületből. A lap a Fókuszban azt írja, Orbán Viktorék szimpla PR-akciót kanyarítottak abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg a gyerekek bántalmazását, mint ahogy az a kormány tetteiből és az álláspontját tükröző büntetőjogszabályokból következik. ","shortLead":"A HVG információi szerint Mester Csaba ügyvéd kilép a Fehér Liliom Egyesületből. A lap a Fókuszban azt írja, Orbán...","id":"20200715_Kaleta_Gabor_Mester_Csaba_feher_liliom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060c0d4c-f8e0-41d1-b8b5-15072bffb438","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Kaleta_Gabor_Mester_Csaba_feher_liliom","timestamp":"2020. július. 15. 15:50","title":"Kaleta Gábor ügyvédje kilép a szexuális abúzust átélt gyerekeket segítő egyesületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is a hulladék helybeni hasznosítására.","shortLead":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is...","id":"20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5a7ad-4a51-45e5-aeb2-b88187ba9d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","timestamp":"2020. július. 15. 15:09","title":"A folyón összeszedett hulladékból építettek ladikot a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. július. 13. 18:30","title":"65 felett is élünk az újabb megoldásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]