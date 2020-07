Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","shortLead":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","id":"20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e1607-20e8-4dd4-b29a-ff23bd356568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","timestamp":"2020. július. 14. 09:59","title":"Meghalt Grant Imahara, az Állítólag egykori műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dc5850-d6a6-4c5e-8eca-18d2f3257d72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Agnes Pannier-Runachernek végül sikerült beszereznie egy védőeszközt.","shortLead":"Agnes Pannier-Runachernek végül sikerült beszereznie egy védőeszközt.","id":"20200714_Francia_miniszter_maszk_nemzeti_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dc5850-d6a6-4c5e-8eca-18d2f3257d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fc3e08-b013-492c-bc9f-cef09f703334","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Francia_miniszter_maszk_nemzeti_unnep","timestamp":"2020. július. 14. 12:23","title":"Így esik kétségbe egy politikus, ha a kocsiban hagyja a maszkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860c29d-8473-4555-8de5-7ae8777041b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas hátsó szárnnyal és bőven 700 lóerő feletti teljesítménnyel érkezett meg a legújabb csillagos sportkocsi.","shortLead":"Hatalmas hátsó szárnnyal és bőven 700 lóerő feletti teljesítménnyel érkezett meg a legújabb csillagos sportkocsi.","id":"20200715_rekorderos_biturbo_v8_itt_a_mercedesamg_gt_black_series","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5860c29d-8473-4555-8de5-7ae8777041b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e39699a-3c8c-43ce-9973-f9f3e1e52913","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_rekorderos_biturbo_v8_itt_a_mercedesamg_gt_black_series","timestamp":"2020. július. 15. 07:29","title":"Rekorderős biturbó V8: itt a Mercedes-AMG GT Black Series","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson. A hatalom azonnal előhúzott néhányat korábbi tweetjeiből, és azok alapján büntetné hosszú börtönnel az örmények elleni népirtást elismerő, feminista, motorozó és disznóhúst is evő népszerű politikust.","shortLead":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson...","id":"202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2ce677-45ca-4797-bbf2-e7fb6ddfcaa7","keywords":null,"link":"/360/202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","timestamp":"2020. július. 15. 10:00","title":"Kihúzta a gyufát Erdogannál, 10 év börtön várhat a török ellenzék motorjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","shortLead":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","id":"20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7bcb83-c386-4ef8-ab71-6adc610efd33","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 15. 10:26","title":"Meghosszabbítanák a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival 2018-ban kezdett kezelni néhány vak embert, ez év végén, jövő év elején derülhet ki, milyen eredményt sikerült elérniük. Interjú.","shortLead":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival...","id":"20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc46b08-8115-47d8-bb10-438fb7f45bbf","keywords":null,"link":"/360/20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","timestamp":"2020. július. 14. 06:30","title":"Hajszálnyira vagyunk attól, hogy megtudjuk, sikerült-e egy vak embernek visszaadni a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","shortLead":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","id":"20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87594413-5030-454f-a4e6-14fcdf1fd4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","timestamp":"2020. július. 14. 09:21","title":"Itt a teljesen új Ford Bronco Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b438d23-0318-4645-abb2-4389aeb92ffe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Hamarosan bárki megveheti.","shortLead":"Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Hamarosan bárki megveheti.","id":"202028_kerekes_szek_de_nem_kerekesszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b438d23-0318-4645-abb2-4389aeb92ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29455de4-fe99-45f3-b192-c8df5bb5d8a7","keywords":null,"link":"/360/202028_kerekes_szek_de_nem_kerekesszek","timestamp":"2020. július. 13. 14:00","title":"Kerekes szék, de nem kerekesszék: jó buli mozgássérülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]