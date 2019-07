Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda vőlegénye öngyilkos lett, a munkaügyi hivatal pedig megvonta tőle a támogatásokat. Az ügy már a brit parlamentig jutott. ","shortLead":"Melinda vőlegénye öngyilkos lett, a munkaügyi hivatal pedig megvonta tőle a támogatásokat. Az ügy már a brit...","id":"20190708_Heti_7200_forintbol_probal_tulelni_Walesben_egy_megozvegyult_magyar_edesanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c45dbd-1776-48f8-8f79-1b33cff8668f","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Heti_7200_forintbol_probal_tulelni_Walesben_egy_megozvegyult_magyar_edesanya","timestamp":"2019. július. 08. 13:49","title":"Heti 7200 forintból próbál túlélni Walesben egy megözvegyült magyar édesanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5baca6-92e5-44e6-888a-6eb8cf989666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfős zsűri Gergely Márton cikkét találta a legjobbnak április hónapban. ","shortLead":"A hétfős zsűri Gergely Márton cikkét találta a legjobbnak április hónapban. ","id":"20190707_gergely_marton_minosegi_ujsagirasert_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5baca6-92e5-44e6-888a-6eb8cf989666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d2e632-a76d-41a5-8dad-836d24bf3111","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_gergely_marton_minosegi_ujsagirasert_dij","timestamp":"2019. július. 07. 21:50","title":"Kollégánk nyerte az áprilisi Minőségi Újságírásért Díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2 okosóráját. Olyanokkal, amelyek eddig csak az Apple okosóráját jellemezték.","shortLead":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2...","id":"20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340295f-c7f4-4de6-8038-c7ce8ce80e66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","timestamp":"2019. július. 08. 16:03","title":"Az Apple Watch legirigyeltebb funkcióit kaphatja meg a Samsung okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tán nem ez az a hírérték, amivel a magyar tudománynak be kellene kerülnie a világ legprominensebb, tízmilliók által olvasott tudományos lapjába.\r

\r

","shortLead":"Tán nem ez az a hírérték, amivel a magyar tudománynak be kellene kerülnie a világ legprominensebb, tízmilliók által...","id":"20190708_Orszagimazs_A_vilaghiru_Nature_is_ir_az_MTA_megcsonkitasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3292dfc-5926-4d52-84d4-a2c92b8766af","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Orszagimazs_A_vilaghiru_Nature_is_ir_az_MTA_megcsonkitasarol","timestamp":"2019. július. 08. 17:16","title":"Országimázs: A világhírű Nature is ír az MTA megcsonkításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1fa22f-c6f6-4a8a-8088-eedf53cb78e0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Komolyan vehető-e egy számítógépes játék, amelyben kizárólag ízletes ételekkel lehet előre haladni? Erre a kérdésre kerestük a választ az év egyik legőrültebb szimulátorában. Ami annyira nem áll messze a valóságtól: a kés itt is éles, a hal ugyanúgy szénné éghet, a túl sok só pedig nem hasznos egy alapvetően édességként tálalt fogásnál.","shortLead":"Komolyan vehető-e egy számítógépes játék, amelyben kizárólag ízletes ételekkel lehet előre haladni? Erre a kérdésre...","id":"20190707_cooking_szimulator_pc_teszt_kritika_fozos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f1fa22f-c6f6-4a8a-8088-eedf53cb78e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc659a39-1ef5-4cf4-ac0d-a16f3c8822ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_cooking_szimulator_pc_teszt_kritika_fozos_jatek","timestamp":"2019. július. 07. 20:00","title":"Ettől Gordon Ramsay sikítófrászt kapna – teszteltük az új főzős játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b4a9f2-5461-4c73-b128-52dbc56c40be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Updates for Samsung az Android egyik legnagyobb gyengeségét kihasználva igyekezett sokakat megtéveszteni. Frissítéseket egyáltalán nem tett lehetővé, a pénzt viszont vitte, ha valaki bedőlt neki.","shortLead":"Az Updates for Samsung az Android egyik legnagyobb gyengeségét kihasználva igyekezett sokakat megtéveszteni...","id":"20190709_google_play_store_updates_for_samsung_androidos_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b4a9f2-5461-4c73-b128-52dbc56c40be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105386ba-d456-4aca-96c3-84faab5fab87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_google_play_store_updates_for_samsung_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. július. 09. 08:33","title":"Lekerült a Play Store-ból az alkalmazás, ami a samsungosok pénzére hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos ügyfél idén még egyszer sem, vagy legfeljebb egyszer volt a bankjában.","shortLead":"Az átlagos ügyfél idén még egyszer sem, vagy legfeljebb egyszer volt a bankjában.","id":"20190709_Alig_jarnak_mar_bankba_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb7f858-4a40-47a7-abe0-a5710cd65e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Alig_jarnak_mar_bankba_a_magyarok","timestamp":"2019. július. 09. 06:48","title":"Alig járnak már bankba a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5978e8-667c-489f-b9ad-1904b7c62dbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának képességét, lehetővé téve, hogy önállóan tudjanak enni és eszközöket használni. A teljességgel normális működést még nem sikerült helyreállítani, de az orvosok szerint az úttörő műtét megváltoztatja a páciensek életét.","shortLead":"Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának...","id":"20190708_benult_kar_kez_idegek_athuzalozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5978e8-667c-489f-b9ad-1904b7c62dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6467666d-724f-4bf5-87f8-08b3052dd026","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_benult_kar_kez_idegek_athuzalozasa","timestamp":"2019. július. 08. 12:03","title":"Sikerült az áttörés: visszafordítható a kar és a kéz bénultsága az idegek áthuzalozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]