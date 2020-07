Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c3f4f94-e873-4a60-a6ce-290dd7fe6fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ebben a hónapban bemutathatja a Microsoft kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót. Nem véletlen, hogy egyre többször felbukkan a neten.","shortLead":"Még ebben a hónapban bemutathatja a Microsoft kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót. Nem véletlen, hogy egyre...","id":"20200714_microsoft_surface_duo_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3f4f94-e873-4a60-a6ce-290dd7fe6fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b8313f-51f4-43be-a677-5ec6fc15f316","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_microsoft_surface_duo_fotok","timestamp":"2020. július. 14. 11:03","title":"Jön a Microsoft androidos telefonja: újabb képek kerültek elő a Surface Duóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament felmérése szerint a magyarok több mint ötödének gondjai vannak a számlák, hitelek kifizetésével, 15 százalékuk pedig barátaitól, családjától kért pénzt, hogy túlélje a válságot. ","shortLead":"Az Európai Parlament felmérése szerint a magyarok több mint ötödének gondjai vannak a számlák, hitelek kifizetésével...","id":"20200714_europai_unio_felmeres_valsag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f52a85-ed55-4dec-b5f2-51de9917163e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_europai_unio_felmeres_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 14. 13:01","title":"Az uniós átlagnál sokkal súlyosabban érintette a magyar családok pénztárcáját a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait.","shortLead":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai...","id":"20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c411b3-65d6-406b-bfc8-2ecf3e011ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","timestamp":"2020. július. 15. 09:58","title":"Elvették Rogán Antaltól a Fertő tó turisztikai fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek. Legutóbb hét évvel ezelőtt frissítették a felszámolói jegyzéket, akkor is a korábbinál jóval kevesebben jutottak be, többen megtámadták a döntést, mert szerintük túl nagy teret kaptak a szubjektív szempontok, ezzel egyszerűen újraosztották a piacot. Sokak szerint most is ez történik.","shortLead":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek...","id":"20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96f72a0-9a18-44e5-afa5-5f8a2e47f65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","timestamp":"2020. július. 14. 12:20","title":"Megint rostálják a felszámolókat, újraoszthatják a jövedelmező piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kivételes figyelem – és támogatáscunami – mögött nem nehéz meglátni a politikai motivációt. Erről is olvashat a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban.","shortLead":"A kivételes figyelem – és támogatáscunami – mögött nem nehéz meglátni a politikai motivációt. Erről is olvashat...","id":"20200715_Onti_a_penzt_a_kormany_Debrecenbe_epul_a_bezzegvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb36473-ba65-4bd7-8764-6975aa2c2e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Onti_a_penzt_a_kormany_Debrecenbe_epul_a_bezzegvaros","timestamp":"2020. július. 15. 14:13","title":"Önti a pénzt a kormány Debrecenbe, épül a bezzegváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez lesz az első olyan repülő, amelyet egy másik bolygón terveznek használni. A NASA újgenerációs marsjárója július 30-án indul útnak. Két másik ország is expedíciót tervez a Marsra.","shortLead":"Ez lesz az első olyan repülő, amelyet egy másik bolygón terveznek használni. A NASA újgenerációs marsjárója július...","id":"20200713_marsjaro_mars_szonda_helikopter_nasa_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49383fa1-54f9-407b-84e9-20bf7ce852bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_marsjaro_mars_szonda_helikopter_nasa_perseverance","timestamp":"2020. július. 13. 17:03","title":"Helikoptert is visz magával egy Marsra induló NASA-szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","shortLead":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","id":"20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1b6214-b72a-48f2-9256-14625ea6776f","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","timestamp":"2020. július. 14. 05:25","title":"Feljelentették Hadházyt, mert egy EU-s zászlót lógatott ki az autója ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8879bf2-84cf-4246-b6f1-975d08e11a53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztően erős V10-es motorral szerelt sportkocsi végsebessége 500 km/h.","shortLead":"Az elképesztően erős V10-es motorral szerelt sportkocsi végsebessége 500 km/h.","id":"20200715_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_jon_a_gorogok_hipersportautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8879bf2-84cf-4246-b6f1-975d08e11a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a383e9-520b-4f1d-bef0-cae4de3d7714","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_jon_a_gorogok_hipersportautoja","timestamp":"2020. július. 15. 11:21","title":"1,8 másodperc alatt 100-ra: jön a görögök hipersportautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]