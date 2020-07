Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2d2af77-0482-4ab3-a412-c5f2bff7d17f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Unióban augusztustól kapható a húsmentes golyó, aminek a klímalábnyoma csupán a hagyományos 4 százaléka.","shortLead":"Az Európai Unióban augusztustól kapható a húsmentes golyó, aminek a klímalábnyoma csupán a hagyományos 4 százaléka.","id":"20200716_Fenntarthatobb_husgolyoval_rukkolt_elo_az_IKEA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d2af77-0482-4ab3-a412-c5f2bff7d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22c44ff-396a-44f5-9973-2b8d3115a5bd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Fenntarthatobb_husgolyoval_rukkolt_elo_az_IKEA","timestamp":"2020. július. 16. 10:24","title":"Fenntarthatóbb húsgolyóval rukkolt elő az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"9,2 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a tavalyi év hasonló időszakához képest.","shortLead":"9,2 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a tavalyi év hasonló időszakához képest.","id":"20200716_172_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_az_autosok_az_elso_felevben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1be12d4-b745-4962-a78d-d49800f7e7bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_172_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_az_autosok_az_elso_felevben","timestamp":"2020. július. 16. 15:17","title":"172 millió literrel kevesebbet tankoltak az autósok az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f6d058-79f3-4f4f-b71e-4297fd64148a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki kíváncsi arra, milyen illata van az űrnek, az akár parfüm formájában is elérheti.","shortLead":"Ha valaki kíváncsi arra, milyen illata van az űrnek, az akár parfüm formájában is elérheti.","id":"20200716_eau_de_space_ur_illatu_parfum_kickstarter_rendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75f6d058-79f3-4f4f-b71e-4297fd64148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca3b7da-6146-469c-971f-ded1d0f48513","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_eau_de_space_ur_illatu_parfum_kickstarter_rendelesek","timestamp":"2020. július. 16. 10:33","title":"Ezrével rendelik az emberek az űr illatú parfümöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ipari kémkedéssel vádolják a Huawei néhány munkatársát az Egyesült Államokban. Mike Pompeo az Északi Áramlat-2 gázvezeték építésében résztvevőknek is büntetést ígért.","shortLead":"Ipari kémkedéssel vádolják a Huawei néhány munkatársát az Egyesült Államokban. Mike Pompeo az Északi Áramlat-2...","id":"20200715_amerikai_kulugyminiszter_Huawei_szankciok_pompeo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc084e35-3033-465f-ade9-0256bde77eac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_amerikai_kulugyminiszter_Huawei_szankciok_pompeo","timestamp":"2020. július. 15. 19:55","title":"Szankciókat jelentett be a Huawei több dolgozója ellen az amerikai külügyminiszter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bd5ce5-44ed-4e14-b69e-d571794d8230","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mai házimacskák elődei nem voltak annyira szoros kapcsolatban az emberrel, mint a mai háziállatok – derült ki Lengyelországban talált 4300-6200 éves macskafosszíliák vizsgálatából. Az állatok azért követték az embert, mert megérte nekik.","shortLead":"A mai házimacskák elődei nem voltak annyira szoros kapcsolatban az emberrel, mint a mai háziállatok – derült ki...","id":"20200715_macskak_elodei_kisero_haziallat_izotopvizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03bd5ce5-44ed-4e14-b69e-d571794d8230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f63387-e921-486a-8831-c5834bbdcfef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_macskak_elodei_kisero_haziallat_izotopvizsgalat","timestamp":"2020. július. 15. 21:03","title":"6200 éves macskamaradványokból kiderült: az állatok rájöttek, hogy megéri követni az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214e912c-0983-4919-ab25-b2dce9b0b22f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellopta a bizottsági ülésről a show-t a vörös cirmos.","shortLead":"Ellopta a bizottsági ülésről a show-t a vörös cirmos.","id":"20200717_Elnezest_a_macskam_farkaert__mondta_a_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214e912c-0983-4919-ab25-b2dce9b0b22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a04abb5-f149-43c6-a6df-53ba67c45729","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Elnezest_a_macskam_farkaert__mondta_a_kepviselo","timestamp":"2020. július. 17. 11:00","title":"Elnézést a macskám farkáért – mondta a képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c435aa-ea7a-42e4-9cf2-d7bb9e94eade","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren Renault fiatal brit versenyzője a későn kezdődött szezon eddigi két futamán igen meggyőzően teljesített.","shortLead":"A McLaren Renault fiatal brit versenyzője a későn kezdődött szezon eddigi két futamán igen meggyőzően teljesített.","id":"20200717_nem_papirforma_a_hungaroring_elott_a_20_eves_mclarenes_norris_a_legerosebb_f1_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67c435aa-ea7a-42e4-9cf2-d7bb9e94eade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81139ba7-8f9c-4eba-ba31-c7934cfd4d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_nem_papirforma_a_hungaroring_elott_a_20_eves_mclarenes_norris_a_legerosebb_f1_pilota","timestamp":"2020. július. 17. 09:21","title":"Nem papírforma: a Hungaroring előtt a McLaren 20 éves britje a legerősebb F1 pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak – kiskamasz kortól egészen idős korig hatnak ránk. Habár számos helyen olvashatunk már ezekről a változásokról, vajon valóban tisztában vagyunk vele, mi miért történik a testünkben? ","shortLead":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak –...","id":"remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a51c17-90e5-4eef-88b3-634e28564404","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","timestamp":"2020. július. 17. 07:30","title":"Menopauza, korai klimax, perimenopauza: tegyünk rendet a fejekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"}]