Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake felidézését. Ebből az apropóból mutatunk róla néhány érdekességet.","shortLead":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake...","id":"20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b4c47-69ce-4efa-b44f-17d63a733181","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 19:03","title":"5 tény, amit biztosan nem tudott a világ legismertebb mobilos játékáról, a Snake-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja, a munkahelyvédelmi intézkedések mértékéről lehet vitatkozni, az álláskeresési járadékot, pedig ki lehetne tolni 9 hónapra.","shortLead":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja...","id":"20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf1963-ddfe-4dda-9cb3-d1a90146ef2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 11:27","title":"Csaba László: 9 hónapra kellene emelni az álláskeresési járadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremónián az uralkodó is részt vett.","shortLead":"A ceremónián az uralkodó is részt vett.","id":"20200717_beatrix_hercegno_titkos_eskuvo_ii_erzsebet_unoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cefb1c8-74e8-4ab1-b9ed-9b6c26ad670a","keywords":null,"link":"/elet/20200717_beatrix_hercegno_titkos_eskuvo_ii_erzsebet_unoka","timestamp":"2020. július. 17. 14:34","title":"Titokban férjhez ment II. Erzsébet unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d35608-6099-4054-9167-2303a565f668","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évente több milliárd óvszer landol a szemétben, és a fogamzásgátló tabletták környezetre káros hatásáról is egyre több szó esik. A szex óriási üzlet, és úgy tűnik a zöld szex is. Vegán óvszerek, napelemes, energiatakarékos szexjátékok: a zöldhullám, úgy tűnik, hogy a hálószobát is utolérte. ","shortLead":"Évente több milliárd óvszer landol a szemétben, és a fogamzásgátló tabletták környezetre káros hatásáról is egyre több...","id":"20200717_Hogyan_szexeljunk_kornyezetbarat_modon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d35608-6099-4054-9167-2303a565f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b650401a-3009-46c7-b276-55340f821507","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Hogyan_szexeljunk_kornyezetbarat_modon","timestamp":"2020. július. 17. 11:00","title":"Hogyan szexeljünk környezetbarát módon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül mintegy 50 országban válik elérhetővé az Instagram új videomegosztós funkciója, a Reels. Nagyjából akkor válhat elérhetővé az Egyesült Államokban (is), amikor Amerikai betiltja a TikTokot.","shortLead":"Néhány héten belül mintegy 50 országban válik elérhetővé az Instagram új videomegosztós funkciója, a Reels. Nagyjából...","id":"20200718_instagram_reels_tiktok_video_megosztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3b6838-b634-4377-841a-3537c00c0a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_instagram_reels_tiktok_video_megosztasa","timestamp":"2020. július. 18. 08:03","title":"Nagyot húzhat az Instagram, heteken belül jöhet a saját TikTokja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra újulhat meg a híd.","shortLead":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra...","id":"20200717_Lanchid_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682ec712-ca77-4a26-8cf4-ba0c6c34b34e","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. július. 17. 14:06","title":"Jövő tavasszal kezdődhet el a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0fb167-a363-494a-8f85-fc3014ca9a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás német cég csődvédelmet kért.","shortLead":"A legendás német cég csődvédelmet kért.","id":"20200717_Csod_szelen_egy_autoipari_klasszikus_a_BBS_felnigyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf0fb167-a363-494a-8f85-fc3014ca9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b62ebb6-76ed-4c9f-8730-130a13830bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Csod_szelen_egy_autoipari_klasszikus_a_BBS_felnigyarto","timestamp":"2020. július. 17. 09:07","title":"Csőd szélén egy autóipari klasszikus, a BBS felnigyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24a5180-e29b-44d7-a660-3b13120e1c9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Brit brókerek vetették össze a világ nagyvárosait. Azt találták, hogy a kelet-európai városoknál nincs jobb hely a vállalkozásoknak.","shortLead":"Brit brókerek vetették össze a világ nagyvárosait. Azt találták, hogy a kelet-európai városoknál nincs jobb hely...","id":"20200716_legjobb_varosok_multiknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24a5180-e29b-44d7-a660-3b13120e1c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3195164d-6519-4049-b7b9-58787bae532b","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_legjobb_varosok_multiknak","timestamp":"2020. július. 16. 18:31","title":"Budapest a legalkalmasabb nagyváros a cégeknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]