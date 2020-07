Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg augusztusban akarták csak bevezetni a franciák a nyilvános zárt terekben a kötelező maszkviselést, de a friss statisztikák miatt előbb léptek.","shortLead":"Eredetileg augusztusban akarták csak bevezetni a franciák a nyilvános zárt terekben a kötelező maszkviselést, de...","id":"20200718_Szigorit_Franciaorszag_mar_hetfotol_maszkot_kell_viselni_a_zart_helyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7310e90-1e34-440f-be18-6546b0c17994","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Szigorit_Franciaorszag_mar_hetfotol_maszkot_kell_viselni_a_zart_helyeken","timestamp":"2020. július. 18. 09:01","title":"Szigorít Franciaország: már hétfőtől maszkot kell viselni a zárt helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már melegebb lesz.","shortLead":"Jövő héten már melegebb lesz.","id":"20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a65ec-eb76-4721-95cf-953a7c5094b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. július. 18. 15:29","title":"Kitart a csapadékos idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik körbejárni, mit jelent forgatásokon, fotózásokon, és kamerák kereszttüzében felnőni. A rendező korábban maga is gyerekszínész volt, de első kézből szerzett tapasztalataival nem tolakszik az előtérbe, helyette többek között Milla Jovovich, Evan Rachel Wood, Henry Thomas és Mara Wilson beszélnek a történeteikről a felemás végeredményű filmben.","shortLead":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik...","id":"20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c701dc6-23a6-4ea5-a7ad-90810a5a102a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Ha a felnőttek világában próbálsz eligazodni, hogyan maradhatnál gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidat gyakorlatilag a felújítás után zárták le újra.","shortLead":"A hidat gyakorlatilag a felújítás után zárták le újra.","id":"20200717_harosi_duna_hid_m0_as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d15235-bc65-4905-8632-fbe63fbd2d69","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_harosi_duna_hid_m0_as","timestamp":"2020. július. 17. 20:42","title":"Két hónap alatt sem sikerült megvizsgálni a lezárt Hárosi Duna-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió forinttal) jutalmazta a NASA.","shortLead":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió...","id":"20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44eb3962-c13d-4ac8-9025-984e58cec179","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","timestamp":"2020. július. 17. 17:03","title":"A magyar Puli nyerte a NASA pályázatának fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremóniáról videó is készült.","shortLead":"A ceremóniáról videó is készült.","id":"20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad56497-136d-4a08-b489-0732d2b20a65","keywords":null,"link":"/elet/20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","timestamp":"2020. július. 17. 17:41","title":"II. Erzsébet lovaggá ütötte a veteránt, aki sétálással gyűjtött milliókat a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ae84d6-6d23-4ca8-8867-424277f4e005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne használni.","shortLead":"Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne...","id":"20200718_lenovo_yoga_x_tablet_es_masodlagos_kijelzo_eink_epapir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ae84d6-6d23-4ca8-8867-424277f4e005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548e7c2-fa8e-4c69-be97-3527a52649f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_lenovo_yoga_x_tablet_es_masodlagos_kijelzo_eink_epapir","timestamp":"2020. július. 18. 10:03","title":"Különleges gépen dolgozik a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaad8544-e4ba-4437-8834-76b0d6addc04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egy picit még várni kell, de hamarosan újabb emojikat tud majd elérni iOS-es, iPadOS-es, macOS-es eszközén, és persze az androidos készülékekre is érkeznek újdonságok.","shortLead":"Ugyan egy picit még várni kell, de hamarosan újabb emojikat tud majd elérni iOS-es, iPadOS-es, macOS-es eszközén, és...","id":"20200717_apple_ios_google_android_uj_emojik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaad8544-e4ba-4437-8834-76b0d6addc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bacc75b-66f1-4a1b-8c4f-0ae72a6f4c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_ios_google_android_uj_emojik","timestamp":"2020. július. 17. 20:33","title":"Ezek az új emojik már biztosan ott lesznek az okostelefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]