Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5b69af7-1ed9-47fd-b698-5f55af448f92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az uniós vezetők Brüsszelben egyezkednek a következő ciklus közös költségvetéséről és a járvány miatti gazdasági mentőcsomagról.","shortLead":"Az uniós vezetők Brüsszelben egyezkednek a következő ciklus közös költségvetéséről és a járvány miatti gazdasági...","id":"20200719_Merkel_attol_tart_hamvaba_hal_az_EUs_mentocsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5b69af7-1ed9-47fd-b698-5f55af448f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0352fec-2de3-42b3-b92a-54cacc7d8ab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_Merkel_attol_tart_hamvaba_hal_az_EUs_mentocsomag","timestamp":"2020. július. 19. 15:40","title":"Merkel attól tart, hamvába hal az EU-s mentőcsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12f09bb-a857-4a4a-952b-a9647600c544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia tréner nem adott egyértelmű választ arra, hogy a Real Madridnál folytatja-e. ","shortLead":"A francia tréner nem adott egyértelmű választ arra, hogy a Real Madridnál folytatja-e. ","id":"20200720_Zidane_Van_szerzodesem_de_a_futballban_sosem_lehet_tudni_mi_tortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12f09bb-a857-4a4a-952b-a9647600c544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bc72a4-12f6-4cdc-a516-bc39ade26a60","keywords":null,"link":"/sport/20200720_Zidane_Van_szerzodesem_de_a_futballban_sosem_lehet_tudni_mi_tortenik","timestamp":"2020. július. 20. 13:49","title":"Zidane: Van szerződésem, de a futballban sosem lehet tudni, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak esetén pedig óhatatlanul beköltözik a lakásba az utca zaja. A problémát nem szünteti meg, de jelentősen mérsékelheti a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. ","shortLead":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak...","id":"202029_zajszures_otthon_ellentamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928724a-46ff-4312-b840-eb818b4b2a78","keywords":null,"link":"/360/202029_zajszures_otthon_ellentamadas","timestamp":"2020. július. 18. 16:15","title":"Ezt a zajszűrő ablakot forgalmas út mellett is ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd szerint a katonák Karácsony Gergely helyett dolgoznak.","shortLead":"Németh Szilárd szerint a katonák Karácsony Gergely helyett dolgoznak.","id":"20200720_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosek_otthona_fertotlenites_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590eea10-75c4-43c1-96b3-c544ff91bbae","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosek_otthona_fertotlenites_katonak","timestamp":"2020. július. 20. 12:21","title":"Újra katonák fertőtlenítik a Pesti úti idősotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

\r

","shortLead":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Mi folyik a sörgyárban a sörön kívül? – Belestünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb közönséget érhet el.","shortLead":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb...","id":"20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891ad37-1c5b-408f-b55f-25c8be4e7b12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","timestamp":"2020. július. 19. 11:00","title":"Már családi autónak is jó – teszteltük a legkisebb Mercedes SUV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia László profilt váltott, miután a kommunizmusban alapított textiláruházai nem bírták a versenyt a multikkal.","shortLead":"Csizmadia László profilt váltott, miután a kommunizmusban alapított textiláruházai nem bírták a versenyt a multikkal.","id":"202029_atriumlakas_cofalapito_abetex_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4faf76-bd80-4150-832d-6d1ad2f120c7","keywords":null,"link":"/360/202029_atriumlakas_cofalapito_abetex_utan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"5 milliárd vagyonú cég negyede a CÖF alapító-szóvivőjéé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizarr történetről számol be a Fővárosi Törvényszék közleménye.","shortLead":"Bizarr történetről számol be a Fővárosi Törvényszék közleménye.","id":"20200718_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_egy_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1512aa9d-65dc-4409-93d2-6b7c506a923c","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_egy_ferfit","timestamp":"2020. július. 18. 17:19","title":"Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]