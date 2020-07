Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38","c_author":"Serdült Viktória - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Negyedik napjához érkezett az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásmaraton, az állam-és kormányfők 1824 milliárd euróról, jelenlegi árfolyamon a magyar GDP majdnem 14-szereséről alkudoznak. A kialakult törésvonalak Orbán Viktor malmára hajthatják a vizet: a jelenlegi javaslat szerint ugyanis nemcsak a jogállamisági feltételhez kötés maradna ki a határozatból, de az is, hogy ehelyett megerősíthetik az Európai Számvevőszék jogköreit.","shortLead":"Negyedik napjához érkezett az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásmaraton, az állam-és...","id":"20200720_Orban_unios_csucs_koltsegvetes_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144538b6-7a03-4a8d-8115-c97249d05aa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Orban_unios_csucs_koltsegvetes_Brusszel","timestamp":"2020. július. 20. 16:00","title":"Orbán háborút nem, de jogállamisági csatát nyerhet Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","id":"20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263255ad-ed49-459b-90ec-31a536d2c024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","timestamp":"2020. július. 20. 07:59","title":"Gázolaj után benzin: itt az 507 lóerős új Audi SQ7 és SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az ősszel vinnék a parlament elé a távmunkát szabályozó törvénymódosításokat.","shortLead":"Az ősszel vinnék a parlament elé a távmunkát szabályozó törvénymódosításokat.","id":"20200720_tavmunka_home_office_munka_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8c8505-144f-4038-b9ce-8cfea1f16eca","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_tavmunka_home_office_munka_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Új törvénnyel segítené a kormány a távmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","shortLead":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","id":"20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c65ffc2-5569-4aff-bc45-5216d44b1371","keywords":null,"link":"/sport/20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","timestamp":"2020. július. 19. 13:05","title":"A német focidrukkerek is megkapják, amit a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret hagyott – leleményeseknek és már úton lévőknek. Megjárható-e az Egyesült Királyság egy nap alatt oda-vissza? És ha igen, milyen érzéssel?","shortLead":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret...","id":"20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7cdaf3-1d0a-41e2-a806-d1abf5f4adb1","keywords":null,"link":"/360/20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","timestamp":"2020. július. 21. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Menekülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A híd 137 méter hosszú és 4,9 méter széles lesz.","shortLead":"A híd 137 méter hosszú és 4,9 méter széles lesz.","id":"20200721_Gyalogoskerekparos_hid_epul_Magyarorszag_es_Szlovakia_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fec2e3-7106-4363-9b48-ad42ebb5ccd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_Gyalogoskerekparos_hid_epul_Magyarorszag_es_Szlovakia_kozott","timestamp":"2020. július. 21. 07:55","title":"Gyalogos-kerékpáros híd épül Magyarország és Szlovákia között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit.","id":"20200720_aranylabda_france_football_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eb9197-5c93-4077-8c93-64f82fb1ddce","keywords":null,"link":"/sport/20200720_aranylabda_france_football_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 14:53","title":"Idén nem osztják ki az Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában, hanem a korábbi kórházi fertőzési adatokhoz képest is kiemelkedő szám. Ez nem csak magyar jelenség, kérdés azonban, hogy egy esetleges második hullám esetén mit lehet tenni a járvány kordában tartása érdekében. Erre az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, ezért szakértőkkel beszéltük át a lehetőségeket. ","shortLead":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában...","id":"20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ac05f-e074-4329-820c-eee3c415b01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 20. 06:30","title":"A koronavírus kórházi fertőzésként is pusztítóbb, mint az eddigiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]