Mint ismert, Amber Heard és Johnny Depp 2015-ben házasodtak össze, ám a frigy rövid életű volt, tizenöt hónappal a házasságkötés után már be is nyújtották a válási papírokat. Kapcsolatukról folyamatosan értesült a nyilvánosság, miután a sajtó egyre arról számolt be, hogy Deppék veszekednek, erőszakoskodnak egymással, az egyik fél pedig félrelépett. Mikor sor került a válásra, Amber Heard egy távolságtartási végzésre vonatkozó kérelmet is beadott, igényét olyan fotókkal támasztotta alá, amelyeken állítása szerint a Johnny Depp által neki okozott sérülések voltak láthatók. Depp máig tagadja a vádat, miszerint bántalmazta volna a párját, sőt, szerinte fordítva történtek a dolgok: Heard erőszakoskodott vele, a nő pedig csak felfestette magának a sérüléseket. Johnny Depp védelmére kelt azóta Vanessa Paradis, a vele több mint tíz év házasságban élő, egykori felesége, illetve Winona Ryder és Penélope Cruz is. Ők mind azt állítják, hogy a férfi jó barátjuk, kedves ember, és soha semmilyen jelét nem mutatta az erőszakos viselkedésnek.

Heard és Depp ügye akkor vett újabb fordulatot, amikor Johnny Depp tavaly novemberben beperelte exét rágalmazás miatt, valamint a The Sun nevű bulvárlapot becsületsértésért, amiért a sajtóorgánum "feleségverőnek" nevezte a férfit. Júliusban kezdődtek meg a tárgyalások Londonban, és most érkeztek el ahhoz a szakaszhoz, hogy Amber Heard vallomását meghallgassák.

Rugdosás, pofozás, fojtogatás, fenyegetőzés

Heard eskü alatt azt mondta, hogy volt férje néha nagyon komoly mértékben abuzálta. "Attól féltem, hogy meg fog ölni, vagy szándékosan vagy azért, mert elveszíti a kontrollt és túl messzire megy. Sokszor valóban meg is fenyegetett azzal, hogy megöl, különösen a kapcsolatunk kései szakaszában" – fogalmazott.

Felidézte, hogy Johnny Depp gyakran egy általa kreált, fiktív személyre fogta az abuzív viselkedést, akit időnként "szörnyetegnek" hívott. A nő a bíróságon azt állította, hogy Depp sértegette, megütötte, megpofozta, megrugdosta, fojtogatta, lefejelte őt, és akkor lett erőszakos, amikor alkohol vagy drog hatása alatt volt. Hozzátette, hogy a férfi gyakran másnap nem is emlékezett arra, mit művelt vele.

Amber Heard szerint Johnny Depp időnként úgy beszélt a kapcsolatukról, mint amiből a halál jelenti az egyetlen kiutat, de állítólag olyat is mondott, hogy Heard arcát el kéne csúfítani, hogy más ne akarjon vele lenni.

Arról számolt be, hogy a volt férje nagyon lealacsonyító módon beszélt a színésznőkről és róla is, amikor olyan ruhát vett fel, amit Depp túl szexinek talált. Ilyenkor "kurvának", "ringyónak" és ennél cifrábbaknak is nevezte őt. "Ilyenkor elkezdett olyanokat mondani, hogy végig kell majd néznem, ahogy megerőszakolnak" – fogalmazott.

Heard tagadja, hogy kokainozott volna, amíg Johnny Deppel járt, de azt elismerte, hogy időnként MDMA-zett, illetve gombát is fogyasztott a párkapcsolatuk idején.

Heard azt is elismerte, hogy gyakran ő sem tudta megőrizni a hidegvérét Depp társaságában, és volt, hogy edényeket vágott a férjéhez, de csak azért, hogy el tudjon menekülni előle. Azt állította, hogy mindig ideges volt, mikor munka miatt távol kellett lennie otthonról, mert tudta, hogy ilyenkor veszekedés lesz a vége. "Johnny bizonytalan volt és féltékeny, különösen akkor, mikor nem otthon dolgoztam" – mondta.

(The Guardian)