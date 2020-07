Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney vezetősége úgy döntött, a Facebookról a Disney+, az Instagramról pedig a Hulu hirdetéseit állítják le.","shortLead":"A Disney vezetősége úgy döntött, a Facebookról a Disney+, az Instagramról pedig a Hulu hirdetéseit állítják le.","id":"20200720_disney_facebook_hirdetes_reklam_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79211da-8373-445f-9183-2bd7f144978b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_disney_facebook_hirdetes_reklam_bojkott","timestamp":"2020. július. 20. 10:03","title":"A Disney is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf5183-c7cb-4201-bbfb-3c173876d477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2012 óta mutatott látványos javulás ellenére még mindig az EU hatodik legrosszabb helyén áll Magyarország a nyaralásokban.","shortLead":"A 2012 óta mutatott látványos javulás ellenére még mindig az EU hatodik legrosszabb helyén áll Magyarország...","id":"20200721_nyaralas_szegenyseg_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94bf5183-c7cb-4201-bbfb-3c173876d477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7083229-aa3e-4936-8457-28edb7731369","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_nyaralas_szegenyseg_eurostat","timestamp":"2020. július. 21. 18:42","title":"A magyarok 41 százaléka nem tud megengedni magának egy egyhetes nyaralást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","shortLead":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","id":"20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aff5dd-8389-41db-b5ab-9e531528bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 20. 14:08","title":"Nagyobb lehet a kár a Twitter elleni hackertámadás után, mint elsőre remélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be47cb71-3e61-49b4-bbae-53b9bc064b8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghökkentőnek tűnik az amerikai kutatók megállapítása, amelyet gyakorlatilag egy közvélemény-kutatás alapján tettek. ","shortLead":"Meghökkentőnek tűnik az amerikai kutatók megállapítása, amelyet gyakorlatilag egy közvélemény-kutatás alapján tettek. ","id":"202029_jarvany_es_afilmek_lejatsszak_magukban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be47cb71-3e61-49b4-bbae-53b9bc064b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6123aaf6-4aab-4f4b-aeaf-673bfcca95df","keywords":null,"link":"/360/202029_jarvany_es_afilmek_lejatsszak_magukban","timestamp":"2020. július. 20. 15:30","title":"Aki gyakran néz katasztrófafilmeket, könnyebben éli meg a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó bizonyos pontjai szinte fuldokolnak a rengeteg műanyagtól. London folyója az egyik leginkább szennyezett terület brit kutatók szerint. ","shortLead":"A bolygó bizonyos pontjai szinte fuldokolnak a rengeteg műanyagtól. London folyója az egyik leginkább szennyezett...","id":"20200721_mikromuanyag_muanyagszennyezes_torlokendo_temze_london_muanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a054c-9392-423f-9bea-d9d242732375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_mikromuanyag_muanyagszennyezes_torlokendo_temze_london_muanyag","timestamp":"2020. július. 21. 18:03","title":"Másodpercenként 94 ezer mikroműanyag úszik át a Temze egyes szakaszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágalmazási perben a színésznő eskü alatt vallotta, hogy mikor exférje, Johnny Depp alkohol vagy drog hatása alatt volt, attól félt, hogy a férfi halálra fogja verni őt. ","shortLead":"A rágalmazási perben a színésznő eskü alatt vallotta, hogy mikor exférje, Johnny Depp alkohol vagy drog hatása alatt...","id":"20200721_Amber_Heard_attol_rettegett_hogy_Johnny_Depp_megoli_ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76d100-4d0b-4338-98be-e1d132b15c21","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Amber_Heard_attol_rettegett_hogy_Johnny_Depp_megoli_ot","timestamp":"2020. július. 21. 10:50","title":"Amber Heard attól rettegett, hogy Johnny Depp megöli őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el a járvány következtében. Ukrajnában némileg mérséklődött az elmúlt 24 órában azonosított fertőzöttek száma, de még mindig több száz esetről számoltak be.","shortLead":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el...","id":"20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa530d-87b4-4dfd-be78-893612936ac1","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 17:52","title":"Horvátországban és Szlovéniában csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d802252b-f817-45cc-9a33-e7f7ee18bd0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szokatlan hangnemben beszélt a holland kormányfővel való ellentétükről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szokatlan hangnemben beszélt a holland kormányfővel való ellentétükről. ","id":"20200719_eu_csucs_orban_rutte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d802252b-f817-45cc-9a33-e7f7ee18bd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58077c2-fa2e-4e81-98a9-4345005c13a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_eu_csucs_orban_rutte","timestamp":"2020. július. 19. 22:32","title":"Orbán: Ha nem lesz megállapodás, a holland fickót okolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]