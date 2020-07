Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1beff6-ed08-4df8-a612-70853b61e3eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak.","shortLead":"A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak.","id":"20200722_Hol_lathato_a_legjobb_fenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1beff6-ed08-4df8-a612-70853b61e3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3825cb8d-21fe-4cf1-855d-3b034a2b51bb","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Hol_lathato_a_legjobb_fenek","timestamp":"2020. július. 22. 10:52","title":"Hol látható a legjobb fenék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fél éve egy - a medvéhez hasonlóan - életveszélyes élőlény ellen küzd az egész világ. Csak a koronavírus sajtója nem olyan jó, mint a macié. Pedig az is teremtett lény és pont annyi joga van létezni, mint egy több száz kilós ragadozónak. Vélemény.","shortLead":"Fél éve egy - a medvéhez hasonlóan - életveszélyes élőlény ellen küzd az egész világ. Csak a koronavírus sajtója nem...","id":"202030_adjatok_vissza_ahegyeimet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1595d0c4-aff0-4bd8-8424-1507f4ef3e5a","keywords":null,"link":"/360/202030_adjatok_vissza_ahegyeimet","timestamp":"2020. július. 23. 11:00","title":"Tóta W.: Adjátok vissza a hegyeimet! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","shortLead":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","id":"20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34de96b-abe6-4a7d-bc43-006e8a3faae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","timestamp":"2020. július. 23. 09:21","title":"A koronavírus sem igazán lassította a Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e72c6c-124e-4808-9ab4-f8a19cfcdf13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezért egész pontosan 16 GB RAM jár. De az sem jár rosszul, aki a gyengébb és így az olcsóbb ROG Phone 3-at nézte ki magának.","shortLead":"Ezért egész pontosan 16 GB RAM jár. De az sem jár rosszul, aki a gyengébb és így az olcsóbb ROG Phone 3-at nézte ki...","id":"20200723_asus_rog_phone_3_ar_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e72c6c-124e-4808-9ab4-f8a19cfcdf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af0d828-4260-42f1-b8ac-9006c2b3b982","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_asus_rog_phone_3_ar_gamer_telefon","timestamp":"2020. július. 23. 09:03","title":"400 ezer forintért vihető az Asus játékos mobiljának legerősebb kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntek délutántól heves zivatarokra kell számítani, viharos széllökésekkel és akár jégesővel.\r

","shortLead":"Péntek délutántól heves zivatarokra kell számítani, viharos széllökésekkel és akár jégesővel.\r

","id":"20200724_Idojaras_meteorologiai_szolgalat_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1c288d-a00f-4d7d-a3db-91c5d0f3caec","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Idojaras_meteorologiai_szolgalat_zivatar","timestamp":"2020. július. 24. 06:49","title":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkét napja ismét nő Olaszországban az új koronavírusos betegek száma.","shortLead":"Tizenkét napja ismét nő Olaszországban az új koronavírusos betegek száma.","id":"20200723_olaszorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d00fa64-4cab-4126-b4cb-534b98613216","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_olaszorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 23. 20:28","title":"Olaszországban emelkedik a fertőzöttek napi száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elékezett július közepe a felvételiző diákok szeme a ponthatárokra szegeződik. A szülők pedig idén is választás elé kerülnek: vásároljanak, vagy béreljenek lakást gyermeküknek az egyetemi évekre? A Bankmonitor.hu szakértői utánajártak, hogy mikor melyik megoldás lehet pénzügyileg a jó döntés.","shortLead":"Elékezett július közepe a felvételiző diákok szeme a ponthatárokra szegeződik. A szülők pedig idén is választás elé...","id":"20200724_ponthatar_alberlet_lakasvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4275d468-4ca3-4a8e-a416-5fea32d8b3b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200724_ponthatar_alberlet_lakasvasarlas","timestamp":"2020. július. 24. 05:55","title":"Ponthatárok után: kiszámolták, hogy lakás vásárolni vagy bérelni éri meg jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek a nevével és a képével. ","shortLead":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek...","id":"20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab68073-9775-4e59-a003-6b34b007415f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","timestamp":"2020. július. 23. 16:26","title":"Clint Eastwood perel, mert kannabisz-származékot akartak eladni a nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]