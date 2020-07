Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan a telefonszáma, így nem tehet róla, ha időnként felhívják.","shortLead":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan...","id":"20200728_dull_szabolcs_index_atv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f56b9d-39be-45d5-9bad-9b1e3b287e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_dull_szabolcs_index_atv","timestamp":"2020. július. 28. 19:56","title":"Dull Szabolcs: Nekem nincs titkolnivalóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai és kiszervezési hiányosságokat találtak a nyugdíjpénztárnál.","shortLead":"Informatikai és kiszervezési hiányosságokat találtak a nyugdíjpénztárnál.","id":"20200728_MKB_jegybank_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eb0856-790e-4ecb-b74d-a21302db5f0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_MKB_jegybank_buntetes","timestamp":"2020. július. 28. 10:41","title":"Milliókra büntette az MKB-t a Magyar Nemzeti Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Érezzük mi is, és a bolygó is érzi, hogy ahogyan ma élünk és dolgozunk, az nem jó. De mi legyen helyette? A koronavírus-járvány felerősítette azokat az elképzeléseket, hogy már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Cikksorozatunkban megnézzük, hogy mit kínálhat a munka utáni társadalom, az úgynevezett post-work society.","shortLead":"Érezzük mi is, és a bolygó is érzi, hogy ahogyan ma élünk és dolgozunk, az nem jó. De mi legyen helyette...","id":"20200729_Sokkal_kevesebbet_kellene_dolgoznunk_hogy_nekunk_es_a_kornyezetunknek_is_jo_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32b2c15-23a1-4c81-bb4e-46baee845d30","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Sokkal_kevesebbet_kellene_dolgoznunk_hogy_nekunk_es_a_kornyezetunknek_is_jo_legyen","timestamp":"2020. július. 29. 11:20","title":"Tényleg sokkal kevesebbet kellene dolgoznunk, hogy nekünk és a környezetünknek is jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette az értékesítést.\r

","shortLead":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette...","id":"20200729_pizza_femdarab_visszahivas_aldi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957cc83-43c8-4190-9734-2b0ad1d0740e","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_pizza_femdarab_visszahivas_aldi","timestamp":"2020. július. 29. 11:37","title":"Fémdarabok lehetnek a pizza szószában, visszahívja az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c54556a-db07-4c1e-8279-8a74c6fe9942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Háromnegyedével csökkent a lazacok populációja az elmúlt ötven évben, ami komoly gondokhoz vezethet.","shortLead":"Háromnegyedével csökkent a lazacok populációja az elmúlt ötven évben, ami komoly gondokhoz vezethet.","id":"20200728_vandorlo_hal_klimavaltozas_populacio_szennyezes_tulhalaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c54556a-db07-4c1e-8279-8a74c6fe9942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64071550-7997-4819-9b17-3926263d33de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_vandorlo_hal_klimavaltozas_populacio_szennyezes_tulhalaszat","timestamp":"2020. július. 28. 10:35","title":"Katasztrofálisan csökkent a vándorló halak állománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"A tervezettnél tíz, esetleg húsz évvel tovább működne a paksi atomerőmű a formálódó tervek szerint. Lehetőleg környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás nélkül.\r

","shortLead":"A tervezettnél tíz, esetleg húsz évvel tovább működne a paksi atomerőmű a formálódó tervek szerint. Lehetőleg...","id":"202031__paks_i__hosszabbitas__kornyezeti_hatasok__fiatalithatom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4c7d39-332c-40fe-a669-ca92b1723c5a","keywords":null,"link":"/360/202031__paks_i__hosszabbitas__kornyezeti_hatasok__fiatalithatom","timestamp":"2020. július. 30. 07:00","title":"Bicikliúthoz kell környezetvédelmi engedély, atomerőmű tuningolásához nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9a4c36-5dac-40f8-93f2-9eea5345b4cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok abban már biztosak, hogy a 2007-ben, egy portugáliai üdülővárosból eltűnt kislány halott. Most átkutatják feltételezett elrablója korábbi lakhelyét.","shortLead":"A hatóságok abban már biztosak, hogy a 2007-ben, egy portugáliai üdülővárosból eltűnt kislány halott. Most átkutatják...","id":"20200729_hannover_Madeleine_McCann_nemetorszag_portugalia_christianb_eltunes_pince","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9a4c36-5dac-40f8-93f2-9eea5345b4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f076a8-ad4d-4302-9b39-37adf508cd9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_hannover_Madeleine_McCann_nemetorszag_portugalia_christianb_eltunes_pince","timestamp":"2020. július. 29. 18:36","title":"Titkos pincét találtak Madeleine McCann feltételezett elrablójának telkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTokot birtokló kínai ByteDance régóta hangoztatja, hogy a kínai kormánynak nincs ráhatása a működésükre, ám a jelek szerint ez nem győzte meg az amerikaiakat.","shortLead":"A TikTokot birtokló kínai ByteDance régóta hangoztatja, hogy a kínai kormánynak nincs ráhatása a működésükre, ám...","id":"20200728_joe_biden_tiktok_bytedance_kampany_nemzetbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f0aa7a-d8ef-4ebf-b0c9-55eb2a764079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_joe_biden_tiktok_bytedance_kampany_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. július. 28. 09:03","title":"Letiltották Biden stábját a TikTok használatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]