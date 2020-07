Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c133ae5c-dc3a-4411-9146-faf1324ea486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A regisztrációs adatbázist karbantartó programot eddig sem szívlelte a redmondi cég, és ezt most már nem is tagadják.","shortLead":"A regisztrációs adatbázist karbantartó programot eddig sem szívlelte a redmondi cég, és ezt most már nem is tagadják.","id":"20200731_ccleaner_microsoft_defender_nemkivanatos_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c133ae5c-dc3a-4411-9146-faf1324ea486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e117df4-ceb3-422b-99d8-614a545c2450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ccleaner_microsoft_defender_nemkivanatos_szoftver","timestamp":"2020. július. 31. 09:03","title":"Nemkívánatos alkalmazásnak minősítette a Microsoft a sokak által kedvelt CCleanert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b84afb1-b34c-4da5-8934-064e66aef357","c_author":"HVG","category":"360","description":"További növekedésre, külföldi terjeszkedésre használhatja a tőkeinjekciót a pénzintézet, amelynek tulajdonosai közt vannak Mészáros Lőrinchez kötődők is.","shortLead":"További növekedésre, külföldi terjeszkedésre használhatja a tőkeinjekciót a pénzintézet, amelynek tulajdonosai közt...","id":"20200729_GRANIT_BANK_befekteto_erkezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b84afb1-b34c-4da5-8934-064e66aef357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4821a-971a-4696-8ffe-e57638b24211","keywords":null,"link":"/360/20200729_GRANIT_BANK_befekteto_erkezik","timestamp":"2020. július. 29. 14:00","title":"Gránit Bank: több milliárd forint áll a házhoz, az állam is ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0726d4-3a28-44a6-bf47-a92537ac88a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt olasz belügyminiszter szerint kormánytöbbség politikai perekkel akarja gyengíteni őt és a jobboldalt.","shortLead":"A volt olasz belügyminiszter szerint kormánytöbbség politikai perekkel akarja gyengíteni őt és a jobboldalt.","id":"20200730_Matteo_Salvini_mentelmi_jog_Open_Arms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d0726d4-3a28-44a6-bf47-a92537ac88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741d5e6-130e-4541-bf0d-cab33cece4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Matteo_Salvini_mentelmi_jog_Open_Arms","timestamp":"2020. július. 30. 20:10","title":"Megvonták Matteo Salvini mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0016c8-1984-4999-be00-66966aa0d6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","timestamp":"2020. július. 30. 05:11","title":"Zivatarok enyhíthetik a nagy meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékesek szerint a halászflotta komoly károkat okozhat az egyedi élővilággal rendelkező Galápagos-szigeteknek.","shortLead":"Az illetékesek szerint a halászflotta komoly károkat okozhat az egyedi élővilággal rendelkező Galápagos-szigeteknek.","id":"20200729_galapagos_szigetek_halaszhajo_illegalis_halaszat_kinai_hajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6829f45-00a0-4a0a-8ab8-8047e668042c","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_galapagos_szigetek_halaszhajo_illegalis_halaszat_kinai_hajok","timestamp":"2020. július. 29. 19:50","title":"Rengeteg kínai halászhajó bukkant fel a Galápagos-szigetek közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","shortLead":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","id":"20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d5fbcc-f6a1-4e41-ad51-cbf06b522f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 16:29","title":"Az Index szétrobbantott szerkesztősége öt nyelven terjeszti, mi történt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szigorúbb környezetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt évtizedek csökkenő egyedszáma után végre pozitív hírről is beszámolhattak a környezetvédők.","shortLead":"A szigorúbb környezetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt évtizedek csökkenő egyedszáma után végre pozitív...","id":"20200730_Egyre_tobb_a_tigris_nehany_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666b6cf-02aa-499a-a5ce-61e346ce321d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Egyre_tobb_a_tigris_nehany_orszagban","timestamp":"2020. július. 30. 10:17","title":"Évtizedek rohamosan csökkenő egyedszáma után egyre több a tigris néhány országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d670afdc-82b9-45c5-b921-6a163cc06999","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Egyre többen egyre nagyobb mennyiségű online adatot mozgatunk meg hétköznapjaink során, de vajon milyen további fejlesztésekre van szükség, illetve hogyan tud felkészülni az ICT-szektor például a koronavírus-járvány következő hullámára? Kis Alberttel, az Invitech infrastruktúra és társszolgáltatói vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk. ","shortLead":"Egyre többen egyre nagyobb mennyiségű online adatot mozgatunk meg hétköznapjaink során, de vajon milyen további...","id":"invitech_20200730_koronavirus_jarvany_tavkozles_kis_albert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d670afdc-82b9-45c5-b921-6a163cc06999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b838ef-aa0d-4cfe-821b-d2b959fe182d","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200730_koronavirus_jarvany_tavkozles_kis_albert","timestamp":"2020. július. 30. 07:30","title":"Jól vizsgázott a távközlési infrastruktúra a járvány során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"}]