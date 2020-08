Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Recorded Future kiberbiztonsági cég szerint a kínai RedDelta nevű hackercsoport követhetett el összehangolt támadást több egyházi intézmény ellen.","shortLead":"Az amerikai Recorded Future kiberbiztonsági cég szerint a kínai RedDelta nevű hackercsoport követhetett el összehangolt...","id":"20200731_hackertamadas_vatikan_kina_egyhaz_reddelta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaecb090-9a49-4701-a262-b8d8d03ea5bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_hackertamadas_vatikan_kina_egyhaz_reddelta","timestamp":"2020. július. 31. 12:03","title":"Meghackelték a Vatikánt, Kína állhat a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsodi László 10 évig irányította a települést. 