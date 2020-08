Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e918920-78c4-42d3-87cc-795491347a80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Marvel-képregények által inspirált neveket kapott öt újonnan felfedezett légyfaj. Az ausztrál kutatók az egyik fajt az antihős Deadpoolról, egy másikat Stan Leeről, a Marvel Comics egykori elnökéről nevezték el.","shortLead":"A Marvel-képregények által inspirált neveket kapott öt újonnan felfedezett légyfaj. Az ausztrál kutatók az egyik fajt...","id":"20200731_marvel_kepregenyek_legyfajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e918920-78c4-42d3-87cc-795491347a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55416c20-61af-431d-9d72-598ad232246a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_marvel_kepregenyek_legyfajok","timestamp":"2020. július. 31. 10:03","title":"\"A rovarok világának orvgyilkosai\" – Marvel-képregényekből kaptak neveket újonnan felfedezett légyfajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index túlélése attól függ, hogy sikerül-e karakteres új főszerkesztőt találni az élére – véli a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.\r

","shortLead":"Az Index túlélése attól függ, hogy sikerül-e karakteres új főszerkesztőt találni az élére – véli a Petőfi Irodalmi...","id":"20200731_demeter_szilard_bodolai_laszlo_dull_szabolcs_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9d4e65-7eee-48a6-ba08-92dac78cbd1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_demeter_szilard_bodolai_laszlo_dull_szabolcs_index","timestamp":"2020. július. 31. 19:55","title":"Demeter Szilárd: Az Index bedarálása a balliberális oldal érdeke volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a929025-7b14-4f3c-9175-4b1b044540f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 14,2 ezer milliárd dolláros kárt okozhatnak az áradások az évszázad végéig, ez a világ GDP-jének ötöde.","shortLead":"Több mint 14,2 ezer milliárd dolláros kárt okozhatnak az áradások az évszázad végéig, ez a világ GDP-jének ötöde.","id":"20200731_142_ezer_milliard_dollarba_fognak_nekunk_kerulni_az_emelkedo_tengerszint_miatti_aradasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a929025-7b14-4f3c-9175-4b1b044540f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5fbf66-7e1c-4370-b12e-c13b49e14751","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_142_ezer_milliard_dollarba_fognak_nekunk_kerulni_az_emelkedo_tengerszint_miatti_aradasok","timestamp":"2020. július. 31. 11:49","title":"Emelkedő tengerszint: akár 90 évnyi magyar GDP-be is belekerülhet a kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb36692-c4fe-481f-9c83-a9a3842b4756","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki még szeretne egy új 400 lóerős dízel BMW-t, annak gyorsan meg kell lépnie a vásárlást. ","shortLead":"Aki még szeretne egy új 400 lóerős dízel BMW-t, annak gyorsan meg kell lépnie a vásárlást. ","id":"20200731_a_bmw_bucsut_int_a_vilag_egyetlen_4_turbos_dizelmotorjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb36692-c4fe-481f-9c83-a9a3842b4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097b2473-7a58-4ee5-bba8-068f2bf1afba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_a_bmw_bucsut_int_a_vilag_egyetlen_4_turbos_dizelmotorjanak","timestamp":"2020. július. 31. 10:55","title":"A BMW búcsút int a világ egyetlen 4 turbós dízelmotorjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d4b58b-b558-4386-836d-c7e4151debb2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202031_itt_halnod_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d4b58b-b558-4386-836d-c7e4151debb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47e55e4-846b-429c-8657-4c44c3978985","keywords":null,"link":"/itthon/202031_itt_halnod_kell","timestamp":"2020. július. 30. 11:05","title":"Jakus Ibolya: Itt halnod kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa550a9-68ff-4260-8c06-a28b964534f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Biztonsági üzemmódba kapcsolt a NASA Mars-járójának rakétája.","shortLead":"Biztonsági üzemmódba kapcsolt a NASA Mars-járójának rakétája.","id":"20200730_perseverance_marsjaro_raketa_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aa550a9-68ff-4260-8c06-a28b964534f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f860a2-d0e8-4bfe-b21b-170e562324ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_perseverance_marsjaro_raketa_hiba","timestamp":"2020. július. 30. 21:09","title":"Műszaki problémái vannak a Perseverance Mars-járó hordozórakétájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f12a3b9-5b50-454d-bce4-fb1511129740","c_author":"Magyar György","category":"360","description":"A tiszaújvárosi időközi választás jó alkalom lehet az ellenzéki összefogás újbóli tesztelésére - írja Magyar György ügyvéd, aki a korábbi előválasztások koordinálásában is részt vett. Szerinte az ellenzéknek közösen kell megpróbálni nyernie a körzetben, ezzel ugyanis a kétharmad is megbontható - hacsak szimbolikusan is. Vélemény. ","shortLead":"A tiszaújvárosi időközi választás jó alkalom lehet az ellenzéki összefogás újbóli tesztelésére - írja Magyar György...","id":"20200730_Magyar_Gyorgy_Elovalasztas_es_osszefogas_nelkul_nem_levalthato_a_NER","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f12a3b9-5b50-454d-bce4-fb1511129740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d981e61-a2cf-41a4-93fa-dd6e80ec51d3","keywords":null,"link":"/360/20200730_Magyar_Gyorgy_Elovalasztas_es_osszefogas_nelkul_nem_levalthato_a_NER","timestamp":"2020. július. 31. 13:00","title":"Magyar György: Előválasztás és összefogás nélkül nem leváltható a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet bűncselekmény.","shortLead":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet...","id":"20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2823173-9d45-4cd2-bb7f-2605b1596166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","timestamp":"2020. július. 30. 16:11","title":"Az ügyészség szerint a Budapest–Belgrád pénzszórás előkészítői sem követhettek el bűncselekményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]