Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11db1731-de1a-43fe-acfe-5abcec278426","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogy a társas szelfizés járványos, az évek óta megfigyelhető, de hogy ez a szó szoros értelmében is igaz, azt most a koronavírus-pandémia kapcsán mutatták ki Izraelben.","shortLead":"Hogy a társas szelfizés járványos, az évek óta megfigyelhető, de hogy ez a szó szoros értelmében is igaz, azt most...","id":"202031_koronavirus_es_fejtetu_hajszal_hijan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11db1731-de1a-43fe-acfe-5abcec278426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7b0737-f0cf-4217-b4e0-4a439423ab13","keywords":null,"link":"/360/202031_koronavirus_es_fejtetu_hajszal_hijan","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:00","title":"A fejtetvekkel is kibabrált, hogy a járvány alatt kevesebb a közös szelfizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3961269-a362-41a3-a661-dbfe0b51800c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányokat drogfutárnak is használták. A rendőrség a banda minden tagját elfogta.","shortLead":"A lányokat drogfutárnak is használták. A rendőrség a banda minden tagját elfogta.","id":"20200802_gyermekprostitucio_prostitucio_kabitoszer_budapest_belvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3961269-a362-41a3-a661-dbfe0b51800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878c046-545e-4301-9669-de1ee7f483e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gyermekprostitucio_prostitucio_kabitoszer_budapest_belvaros","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:48","title":"Kiskorú lányokat futtató bandát fogtak el Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","shortLead":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","id":"20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a6163c-3ba4-455e-8ffd-27ba60dd6750","keywords":null,"link":"/elet/20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:15","title":"Távolságot tartva kerülik a Kába-követ a muszlim zarándokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","shortLead":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","id":"20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc86195-f3c0-4be3-87e3-9ccc0abbd5e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:03","title":"Szuperszonikus utasszállító gyártásába kezd a Virgin Galactic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84b1230-3345-4d3a-8e01-163fa75a9776","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminchatra emelkedett szombaton a koronavírus-fertőzöttek száma azon a norvég turistahajón, amelynek legénységét előző nap helyezték karanténba.","shortLead":"Harminchatra emelkedett szombaton a koronavírus-fertőzöttek száma azon a norvég turistahajón, amelynek legénységét...","id":"20200801_Terjed_a_koronavirus_a_karantenba_helyezett_norveg_udulohajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b84b1230-3345-4d3a-8e01-163fa75a9776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55979b6-b168-4568-b01a-fdbdefb8c9f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Terjed_a_koronavirus_a_karantenba_helyezett_norveg_udulohajon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:03","title":"Terjed a koronavírus a karanténba helyezett norvég üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","shortLead":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","id":"20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ffdac9-162f-4888-8491-312b31a2f362","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:24","title":"Nem vehet fel új lakót a Pesti úti idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése.","shortLead":"Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése.","id":"20200802_Orban_Matolcsy_magyar_egeszsegugy_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5349de-92fc-4fef-82df-3697ab33294e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Orban_Matolcsy_magyar_egeszsegugy_MNB","timestamp":"2020. augusztus. 02. 20:43","title":"Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ a Microsoft összehajtható androidos telefonját, a Surface Duót. Azonban van, aki már ennyit sem bír várni.","shortLead":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ...","id":"20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540832d4-6e31-4925-a005-e21c00d3d7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:03","title":"Valaki nem bírta kivárni a Microsoft Surface Duót, nyomtatott hát egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]