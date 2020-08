Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3018f102-ffee-4a2b-94d5-b1b7c78d2dbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik kínai cég már több éve kiadja a legtovább megtartott telefonok listáját. Sokáig az Apple állt az élen, azonban idén letaszították a trónról.","shortLead":"Az egyik kínai cég már több éve kiadja a legtovább megtartott telefonok listáját. Sokáig az Apple állt az élen, azonban...","id":"20200803_legtovabb_megtartott_telefonok_gyartok_markak_2020_elso_felev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3018f102-ffee-4a2b-94d5-b1b7c78d2dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da24291-bca3-4a47-985d-0937e4a8fcad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_legtovabb_megtartott_telefonok_gyartok_markak_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:03","title":"Milyen mobilt érdemes venni? Melyik gyártó telefonjait tartjuk meg a legtovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott agyelszívást szenvednek el a britek amiatt, hogy a szigetország kilép az Európai Unióból.","shortLead":"Soha nem látott agyelszívást szenvednek el a britek amiatt, hogy a szigetország kilép az Európai Unióból.","id":"20200803_Otszor_annyi_brit_igenyelt_europai_utlevelet_a_Brexit_utan_mint_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047aa9e9-fd49-4348-8328-15b5fa390fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_Otszor_annyi_brit_igenyelt_europai_utlevelet_a_Brexit_utan_mint_korabban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:03","title":"Ötször annyi brit igényelt európai útlevelet a Brexit után, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","shortLead":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","id":"20200804_bukk_farkaskolyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8d9a8-6acf-4767-b402-bcb6099ab6d7","keywords":null,"link":"/elet/20200804_bukk_farkaskolyok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"A Bükkben kószáló farkaskölyköt vettek videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","shortLead":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","id":"20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c4b547-1a91-469c-8e42-afa672babe93","keywords":null,"link":"/elet/20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:25","title":"Szúnyogtornádó söpört végig a Kamcsatka-félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os megoldása.","shortLead":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os...","id":"20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd2d61-40ef-4dda-95d7-cd2a38264680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:33","title":"Videó: Brutális sebességgel tölti a mobilt a Vivo új töltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett.","shortLead":"A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett.","id":"20200803_sziget_fesztival_holland_drogkereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac8d5cb-e592-400d-8379-37b0d377b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_sziget_fesztival_holland_drogkereskedo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:58","title":"Ismét kéri a Szigeten lebukott holland dílerek letartóztatását az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét éve volt szerződésben, a Facebookon egyetlen mondatban jelentette be a döntését.","shortLead":"Hét éve volt szerződésben, a Facebookon egyetlen mondatban jelentette be a döntését.","id":"20200803_Bansagi_Ildiko_felmondott_a_Nemzeti_Szinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272c5bb8-9251-414b-9e56-562d71f1675d","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Bansagi_Ildiko_felmondott_a_Nemzeti_Szinhazban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:52","title":"Bánsági Ildikó felmondott a Nemzeti Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]