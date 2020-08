Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta azt akarta megtudni, hogy vettünk-e ujgur kényszermunkásokkal gyártatott maszkokat, kapott egy semmire sem jó választ.","shortLead":"Demeter Márta azt akarta megtudni, hogy vettünk-e ujgur kényszermunkásokkal gyártatott maszkokat, kapott egy semmire...","id":"20200806_ujgur_maszk_kenyszermunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adda74c-4da0-45c9-9688-7793dbd1ec99","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_ujgur_maszk_kenyszermunka","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:52","title":"Támadásról írt az államtitkár, amikor arról kérdezték, vettünk-e kényszermunkában gyártott maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4fa412-c4df-4ca0-83ad-6a7c36ce9dfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Fabio Jakobsent honfitársa ütötte ki a pályáról.","shortLead":"Fabio Jakobsent honfitársa ütötte ki a pályáról.","id":"20200805_kerekpar_bukas_mesterseges_koma_fabio_jakobsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4fa412-c4df-4ca0-83ad-6a7c36ce9dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a45ba3-deb5-4642-a30c-c51c45c3be11","keywords":null,"link":"/sport/20200805_kerekpar_bukas_mesterseges_koma_fabio_jakobsen","timestamp":"2020. augusztus. 05. 22:39","title":"Borzalmas bukás után mesterséges kómában van a kerékpáros holland bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","shortLead":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","id":"20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e34449-a3d7-4215-b933-06165e8fa719","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:17","title":"Demeter Szilárd zenésztársa 6,6 millió forintért ad tanácsot a PIM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyjából ugyanazt mondja a Politico és az Independent is: az EU nem képes megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon, illetve nem is nagyon ügyködik ez ügyben sem Közép-Európában, sem a Balkánon. ","shortLead":"Nagyjából ugyanazt mondja a Politico és az Independent is: az EU nem képes megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon...","id":"20200805_Ezert_ovatoskodik_Brusszel_a_magyar_sajtoszabadsag_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334bd95-9be9-4ebe-a2f0-bb7c0539b023","keywords":null,"link":"/360/20200805_Ezert_ovatoskodik_Brusszel_a_magyar_sajtoszabadsag_kapcsan","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:29","title":"Ezért óvatoskodik Brüsszel a magyar sajtószabadság megítélésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fe6bc1-7b6f-41cd-a382-9672d0a7624e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-világjárvány első szakaszában olyan sokan merültek el az Animal Crossing játék világában, hogy önmagában ez elég volt arra, hogy nem várt magasságokba repítse a Nintendót.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány első szakaszában olyan sokan merültek el az Animal Crossing játék világában, hogy önmagában...","id":"20200806_nintendo_2020q2_profit_animal_crossing_new_horizons_switch_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15fe6bc1-7b6f-41cd-a382-9672d0a7624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c7887a-3c94-4f42-aadf-ee5d5681a027","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_nintendo_2020q2_profit_animal_crossing_new_horizons_switch_eladasok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:33","title":"Egészen elképesztő mértékben, 428%-kal ugrott meg a profit a Nintendónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 41 ezer tesztet végeztek el a török egészségügyi ellátásban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 41 ezer tesztet végeztek el a török egészségügyi ellátásban.","id":"20200804_Franciaorszagban_Torokorszagban_es_Gorogorszagban_is_nott_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20febf1f-c734-4ddb-9483-b0deae392ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_Franciaorszagban_Torokorszagban_es_Gorogorszagban_is_nott_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:47","title":"Franciaországban, Törökországban és Görögországban is nőtt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták március végén Forgács Gábort, aki azóta is kórházban van.","shortLead":"Áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták március végén Forgács Gábort, aki azóta is kórházban van.","id":"20200805_prosztatarak_forgacs_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ab6960-f87c-448b-9c6d-0a34e065c386","keywords":null,"link":"/elet/20200805_prosztatarak_forgacs_gabor","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:25","title":"Rákkal küzd Forgács Gábor, már több műtéten is átesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délelőtt azért még több helyen kell számítani záporra, zivatarra.","shortLead":"Csütörtök délelőtt azért még több helyen kell számítani záporra, zivatarra.","id":"20200806_Kanikula_Hoseg_zapor_zivatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9f9c6-8dcf-40aa-80fa-d980d8e092ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Kanikula_Hoseg_zapor_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:15","title":"Ismét visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]