[{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százmilliószám foglalják le az országok az egyelőre készülő koronavírus elleni oltásokat, a magyar kormány sem akart lemaradni. ","shortLead":"Százmilliószám foglalják le az országok az egyelőre készülő koronavírus elleni oltásokat, a magyar kormány sem akart...","id":"20200806_5_millio_koronavirus_elleni_oltast_foglalt_be_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662c50c4-b99b-4176-9805-9241df497640","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_5_millio_koronavirus_elleni_oltast_foglalt_be_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:08","title":"5 millió koronavírus elleni oltást foglalt be a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés zuhanása.","shortLead":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés...","id":"20200806_ipar_ksh_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c63c9d7-2d1d-49c7-a600-c1428eb61a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:00","title":"12 százalékkal esett vissza a magyar ipar júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","shortLead":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","id":"20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32230078-5765-4502-a612-ce37a9bb3143","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:41","title":"Fullajtár Andrea a Színművészetiről: Erőszakos hatalomátvétel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Befejezte a a rendőrség a nyomozást a csantavéri sorozatgyilkos ügyében, és nyilvánosságra hoztak egy felvételt arról, amin D. Csaba elmondja hogyan ölte meg áldozatát.","shortLead":"Befejezte a a rendőrség a nyomozást a csantavéri sorozatgyilkos ügyében, és nyilvánosságra hoztak egy felvételt arról...","id":"20200807_d_csaba_gyilkossag_ugyeszsseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8271dc-90ec-46f2-8def-f088edd61085","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_d_csaba_gyilkossag_ugyeszsseg","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:19","title":"Videó: D. Csaba a gyilkosság helyszínen mutatta meg, hogyan ölte meg a gödöllői vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2352d-4242-4a1e-9d8d-fe7572cbe884","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a második.","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200806_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__masodik_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6be2352d-4242-4a1e-9d8d-fe7572cbe884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae31538e-fa08-4588-8faf-814107927489","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__masodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:00","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – második nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","shortLead":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","id":"20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33456f7f-db8f-4724-bc6f-432eb7beb065","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:18","title":"Esküvői videót forgatott egy menyasszony, amikor felrobbant a bejrúti tűzijátékraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0c0c98-56ad-4db5-ab8b-a42f27d8bc06","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Feladatuk a szuperfertőzők felbukkanása utáni kontaktkutatás és elkülönítés lesz. ","shortLead":"Feladatuk a szuperfertőzők felbukkanása utáni kontaktkutatás és elkülönítés lesz. ","id":"20200807_Jarvanyugyi_Bevetesi_Egyseg_operativ_torzs_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a0c0c98-56ad-4db5-ab8b-a42f27d8bc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184c522b-d27c-493a-9139-2367bc7e408f","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Jarvanyugyi_Bevetesi_Egyseg_operativ_torzs_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:57","title":"Így néz ki a „tudományos-fantasztikus” Járványügyi Bevetési Egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac668b02-450b-4fa2-9808-f1ab95da42a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változott az aktív koronavírus-esetek száma, de rég nem diagnosztizáltak egy napon belül ennyire sok új esetet. Az ország 12 megyéjében találtak fertőzötteket.","shortLead":"Nem változott az aktív koronavírus-esetek száma, de rég nem diagnosztizáltak egy napon belül ennyire sok új esetet...","id":"20200806_koronavirus_fertozes_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac668b02-450b-4fa2-9808-f1ab95da42a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2282b468-c9ab-4649-8a1a-ea80ffc8056e","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_fertozes_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:20","title":"Május vége óta nem találtak ennyire sok magyar koronavírus-fertőzöttet egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]