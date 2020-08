Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Barna Zsolt nem tétlenkedik miután lemondott a OTP vezérigazgató-helyettesi tisztségéről: pár hét alatt már egy új céget gründolt. Meglepő területen tűnt fel az OTP-től váratlanul távozó felső vezető Továbbra is ezrek tüntetnek Bejrút belvárosában, a rendőrségnek egyelőre sikerült megvédeni az ostromlott állami hivatalokat. Közben Hasszan Diab miniszterelnök bejelentette, előrehozott választásokat tartanak az országban, hogy megoldódjon a múlt heti katasztrofális robbanás által tovább mélyített belpolitikai válság.

A bejrúti katasztrófa után kiéleződik a libanoni válság A Baranya megyei településen egy kis presszóban található Norbi "szentélye", ahol a túraautó bajnoki futamokon kívül azért az Újpest elleni komoly futball vereségre is jól emlékeznek a helyiek.

Itt kezdődött minden: a ma szülinapos Michelisz Norbert szülőfalujában jártunk Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. Aligha létezik ennél szigorúbb lakókocsi, autó kombó Erzsébet-utalvány, rezsiutalvány, nyugdíjprémium, 53. heti nyugdíj – sorolta Tállai András a nyugdíjasok milliárdjait. Arról nem beszélt, hogy a nyugdíjak mennyire leszakadtak a fizetésekről.

Tállai államtitkár nosztalgia- és ígéretmilliárdokkal kápráztatta a nyugdíjasokat A BKK belefutott egy eljárási hibába a Lánchíd-tenderrel, és kiderült, hogy tavaly veszteséges volt az e-jegy miatt. A kormány nagy tételben vett lélegeztető gépeket, ezért furcsa módon drágábban – a pontos számokat későbbre ígérik. Ez történt a héten a gazdaságban.

És akkor egy magyar milliárdosnak lett egy nagyon rossz napja